MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ξιφία κατεψυγμένο – Περιείχε ποσότητα υδραργύρου μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ε.Φ.Ε.Τ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση χημικών παραμέτρων Ασφάλειας Τροφίμων- Έλεγχος για τον προσδιορισμό μετάλλων σε τρόφιμα» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΞΙΦΙΑΣ ΦΕΤΑ SHRINK 1019, Κ.Α. Ατλαντικός Ωκεανός FAO 34 Ειρηνικός Ωκεανός FAO 87, με ημερομηνία κατάψυξης 05-02-2025, ημερομηνία ανάλωσης 05-02-2027 και αριθμό παρτίδας LOT 11126.

Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε. (κωδικός έγκρισης GR 02-ΚΝ-07), για λογαριασμό της εταιρείας FOUR FISH, Πέτρου Ράλλη 8, Αθήνα, από την οποία διακινήθηκε στην εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Ιωάννινα, προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση και στην οποία και διενεργήθηκε η δειγματοληψία. Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε., το ληφθέν δείγμα χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι βρέθηκε να περιέχει ποσότητα υδραργύρου σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω) να μην το καταναλώσουν.

ΕΦΕΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο κολυμπούσε αμέριμνο σε παραλία – Έκπληκτοι λουόμενοι και περαστικοί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Μεϊτέ: Η πιο απογοητευτική σεζόν στον ΠΑΟΚ αφού μείναμε με άδεια χέρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια αν η Τουρκία προχωρήσει σε μονομερή ενέργεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στο Κιλκίς: Άρπαξαν από ηλικιωμένη 10.100 ευρώ και κοσμήματα

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Κακάο: Οι μοναδικές ιδιότητες για καρδιά, εγκέφαλο, μεταβολισμό και διάθεση