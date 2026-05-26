Θεσσαλονίκη: Αιγύπτιος έδειξε ερωτικό βίντεο σε 52χρονη υπό την απειλή μαχαιριού, την έριξε στο πάτωμα και τη χτύπησε

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέρα μεσημέρι μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας μπούκαρε στο μαγαζί και αφού της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και ακολούθως την ακινητοποίησε και την έριξε στο δάπεδο χτυπώντας την, με συνέπεια η γυναίκα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, για την άγρια επίθεση σε βάρος της γυναίκας ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 25χρονος αλλοδαπός. Πρόκειται για τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη για ληστεία σε βάρος μιας 22χρονης, λίγες μέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το μεσημέρι της 12ης Μαΐου ο 25χρονος εισήλθε στο κατάστημα της 52χρονης στην περιοχή της Ανάληψης. Αρχικά προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της με νοήματα -καθώς είναι άλαλος- και έπειτα την πλησίασε και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου. Στη συνέχεια την ακινητοποίησε και την έριξε στο δάπεδο χτυπώντας την, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης η γυναίκα τραυματίστηκε από το αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι της.

Η 52χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε.

Για την επίθεση στην 52χρονη γυναίκα έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση του Νόμου περί όπλων, σε βάρος του 25χρονου Αιγύπτιου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος κρατείται ήδη στις φυλακές καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη ληστεία σε βάρος της 22χρονης, την οποία είχε διαπράξει το βράδυ της 17ης Μαΐου, μόλις πέντε ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.