Θεσσαλονίκη: 25χρονος κατηγορούμενος για ληστεία απολογήθηκε μέσω… τριών διερμηνέων και προφυλακίστηκε

Με τη συνδρομή τριών διερμηνέων πραγματοποιήθηκε η απολογία 25χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία σε βάρος 22χρονης στην ανατολική Θεσσαλονίκη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Η διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς ο αιγυπτιακής καταγωγής κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να ακούσει αλλά αντιμετωπίζει αδυναμία ομιλίας. Για την επικοινωνία του με τις δικαστικές αρχές επιστρατεύτηκαν συνολικά τρεις διερμηνείς- ένας αραβικής γλώσσας και δύο νοηματικής, εκ των οποίων ο ένας ειδικεύεται στη διεθνή νοηματική.

Η υπόθεση αφορούσε περιστατικό που καταγγέλθηκε την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με την 22χρονη καταγγέλλουσα, ο 25χρονος τής έφραξε το στόμα και άρπαξε την τσάντα της, μέσα στην οποία βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο. Η ίδια φαίνεται να αντέδρασε καλώντας σε βοήθεια, ενώ περαστικοί έσπευσαν να τη συνδράμουν ακινητοποιώντας τον κατηγορούμενο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι είχε μόλις κατέβει από λεωφορείο, όταν αντιλήφθηκε πως έπεσε το κινητό από την τσάντα της νεαρής γυναίκας και έσκυψε να το σηκώσει. Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ δικαστικές πηγές αναφέρουν πως εναντίον του ερευνάται καταγγελία για φερόμενη απόπειρα βιασμού, πριν από λίγο καιρό.

