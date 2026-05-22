Φεστιβάλ των Καννών: Έκαναν παρατήρηση στην Ιωάννα Τούνη για το φόρεμά της – Δείτε το βίντεο

Στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Καννών περπάτησε πριν από λίγες ώρες για πρώτη φορά η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έδειξε μάλιστα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους το φόρεμα-υπερπαραγωγή που επέλεξε όταν έμαθε ότι κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση, παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο για όσους δεν συνδέονται με χορηγούς ή με τον χώρο του κινηματογράφου.

Ωστόσο η παρουσία της στις Κάννες είχε και ευτράπελα, αφού λίγο πριν μπει στην κινηματογραφική αίθουσα του Φεστιβάλ, η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε παρατήρηση από μια γυναίκα, η οποία θεώρησε ότι η μπλε τουαλέτα που φορούσε, δημιουργούσε… κίνηση λόγω του όγκου της.

«Μόλις μου έκανε παρατήρηση μια κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις Κάννες και έχει δίκιο. Της λέω ”You ‘re perfectly right. Traffic jam because of my dress” (Έχετε απόλυτο δίκιο. Κίνηση εξαιτίας του φορέματός μου)», είπε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανέβασε στα instastories της.