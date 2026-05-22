Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Ελβετίας – Έμφαση στις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας, Ίγκνατσιο Κάσις, είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, με τον Έλληνα υπουργό να υποδέχεται τον Ελβετό ομόλογό του σε μια περίοδο ενίσχυσης των διμερών επαφών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και να επιβεβαιώσουν το θετικό επίπεδο των ελληνοελβετικών σχέσεων, με έμφαση στη διπλωματική συνεργασία και τον συντονισμό σε διεθνή φόρα.