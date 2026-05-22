Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε στο κεφάλι της πινακίδα – “Νομίζω ότι ζω από θαύμα”

Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά από πτώση πινακίδας στο κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία περπατούσε έξω από το κτήριο της ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να τις παραχθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

«Η πινακίδα με έκοψε πίσω στο κεφάλι, έκανα ράμματα. Έπεσα κάτω και τραντάχτηκα, πονούσε όλο μου το σώμα αλλά ευτυχώς οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κάτι. Μέσα στην ατυχία μου είμαι τυχερή γιατί δεν έγινε κάτι χειρότερο», είπε η 40χρονη μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Νομίζω ότι ζω από θαύμα. Σκεφτείτε στη θέση μου να ήταν ένα παιδάκι», κατέληξε.