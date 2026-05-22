Νταλίκα παρέσυρε πεζή στον Βόλο, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο, όταν στο ύψος του κυκλικού κόμβου της Αθηνών, μία νταλίκα παρέσυρε πεζή.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η γυναίκα η οποία διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα, παρασύρθηκε από νταλίκα που εισέρχονταν στην Αθηνών από τον κυκλικό κόμβο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη διακόμισε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο Αχιλλοπούλειο.

