Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει από σήμερα το reworks agora – Ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και μουσικής

Το reworks agora, το πρώτο διαθεματικό φόρουμ συζητήσεων στην Ελλάδα γιορτάζει την 11η έκδοση του και σας προσκαλεί σε ένα τριήμερο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και μουσικής την Παρασκευή 22, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από το theme: “Reasonable Doubt: A Motivating Power”. Έκπληξη, προβληματισμός, αβεβαιότητα και αναταραχή είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες ανθρώπινες αντιδράσεις απέναντι σε ένα απροσδόκητο γεγονός. Η σύγχρονη πραγματικότητα περιλαμβάνει ολοένα και περισσότερα απροσδόκητα γεγονότα, που “παγώνουν” τις σκέψεις μας και δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία το φετινό reworks agora οραματίζεται το μέλλον με αισιοδοξία και επαναπροσδιορίζει το αίσθημα της αμφιβολίας, ως κινητήρια δύναμη κριτικής σκέψης, αναζητώντας θέσεις, αντιθέσεις, ενδείξεις και αποδείξεις που οδηγούν σε καθαρή γνώση και ασφαλή συμπεράσματα.

Το φετινό reworks agora παρουσιάζει ένα τριήμερο πρόγραμμα δράσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ενώνει τη δημιουργική σκέψη με την ηχητική εμπειρία. Με επίκεντρο το διάλογο, την έμπνευση και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα, το reworks agora καλεί κοινό και συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις ιδέες που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον γύρω από την σύγχρονη δημοκρατία και κοινωνία, τον πολιτισμό, την οικονομία, την τεχνολογία και το περιβάλλον. Όπως αναφέρει ο Αναστάσιος Διόλατζης, καλλιτεχνικός διευθυντής του reworks festival: “Από το 2016, όταν και δημιουργήθηκε το reworks agora προσπαθούμε, πέρα από την σύγχρονη και πρωτοποριακή μουσική έκφραση κάτι για το οποίο το reworks είναι παρών εδώ και 22 χρόνια, να προκαλούμε τον διάλογο για όλα τα επίκαιρα αλλά και διαχρονικά ζητήματα που μας απασχολούν. Η σύγχρονη κοινωνία και δημοκρατία, οι καλές πρακτικές που τόσο χρειαζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, η τεχνολογία, η ενημέρωση που λαμβάνουμε ή δεν λαμβάνουμε από τα ΜΜΕ, το περιβάλλον και φυσικά ο πολιτισμός αποτελούν εστίες συνεχών εξελίξεων και νέων προκλήσεων. Θεωρούμε χρέος μας, το να υπάρχει μια πλατφόρμα συζήτησης και ενημέρωσης για ζητήματα που ίσως να μην γνωρίζουμε. Μια πλατφόρμα ουσιαστικής δημοκρατικής ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Μια σύγχρονη “Ἁγορά” ανοικτή για όλες και όλους, με ελεύθερη είσοδο, στην οποία σας προσκαλούμε να έρθετε, να ακούσετε, να θέσετε τα ερωτήματα σας και να βγάλετε τα συμπεράσματα σας. Όλα αυτά, εμπλουτισμένα με πολύ μουσική.”

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει ο Κοσμάς Παναγιωτίδης, Υπεύθυνος Προγράμματος του συνεδριακού σκέλους του reworks agora, “Το reworks agora αποτελεί τον πυρήνα προοδευτικής σκέψης και δημιουργικότητας του reworks festival. Φέτος τολμούμε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της αμφιβολίας και από δύναμη στασιμότητας να την αντιληφθούμε ως δύναμη εξέλιξης. Σε έναν κόσμο γεμάτο απρόβλεπτες αλλαγές, δεν αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα ως εμπόδιο, αλλά ως αφετηρία για ουσιαστικό διάλογο, κριτική σκέψη και δημιουργική αναζήτηση. Μέσα από ένα δυναμικό συνεδριακό πρόγραμμα, το reworks agora δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες, όπου η σκέψη γίνεται διάλογος και ο διάλογος, δράση”.

Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται για ακόμη μία χρονιά σε σημείο συνάντησης δημιουργικών ανθρώπων, σύγχρονων ιδεών και μουσικών εμπειριών.

Αναλυτικότερα την Παρασκευή 22 Μαΐου 2025, ανοίγει η αυλαία του φεστιβάλ με ένα open air event, από τις 17:00 στο εμβληματικό Κυβερνείο (Βασιλικό Παλάτι) με καλεσμένους τη Miss Monique και τον Rivo. Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Momery.

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στον πολυχώρο του Ypsilon, από τις 11:30 π.μ. το συνεδριακό πρόγραμμα του reworks agora επιχειρεί μέσα από τη διεξαγωγή τεσσάρων (4) πάνελ συζήτησης, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει το κοινό. Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου:

11:15 | Εισαγωγή και χαιρετισμός

11:30 – 12:45 | Disconnect to Reconnect: Η Αξία της Παύσης

Οι παρουσιαστές της νεανικής εκπομπής MindZet της ΕΡΤ3, Κέλλυ Καπακτσόγλου, Τάνια Μοσχοπούλου και Ραφαήλ Ραχωβίτσας συζητούν για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των νέων με τον χρόνο, την εργασία, την τεχνολογία, την υιοθέτηση digital detox πρακτικών και την επιστροφή σε πιο “αναλογικές” εμπειρίες, με τους:

Νίκο Σκουφό | Συγγραφέα, Επιχειρηματία, BLV.gr

Φωτεινή Γάλλου | Δημοσιογράφο, Εκδότρια εφ. Τα Χωριάτικα

13:00 – 14:30 | Κινηματογράφος, Streaming και Τεχνητή Νοημοσύνη: Όψεις μιας Νέας Δημιουργικής Πραγματικότητας

Ο Γιάννης Δαββέτας κριτικός κινηματογράφου και σκηνοθέτης, συντονίζει την συζήτηση για τις αλλαγές που διαμορφώνουν σήμερα το κινηματογραφικό τοπίο, όπως η άνοδος του streaming, η μεταβολή των συνηθειών θέασης και η συνύπαρξη πλατφορμών και αιθουσών, συνομιλώντας με τους:

Μελισσάνθη Μάχουτ | Ηθοποιό

Ρένο Χαραλαμπίδη | Ηθοποιό, Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο

Διονύση Σαμιώτη | Παραγωγό Κινηματογραφικών Ταινιών, Tanweer Productions

14:45 – 16:30 | Δικαιοσύνη και Λογοδοσία: Όρια, Ευθύνη και Αξιολόγηση των Δικαστών στη Σύγχρονη Δημοκρατία

Ο Περικλής Δημητρολόπουλος, Διευθυντής της εφημερίδας “TO ΒΗΜΑ” συντονίζει την συζήτηση για τα όρια και τις προϋποθέσεις της δικαστικής λογοδοσίας, τη σημασία της δεοντολογίας στη διασφάλιση της αμεροληψίας και της ακεραιότητας, καθώς και το πλαίσιο της πειθαρχικής ευθύνης και της αξιολόγησης των δικαστικών λειτουργών, συνομιλώντας με τους:

Πικραμένο Μιχαήλ | Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας

Γιώργο Καραβοκύρη | Αν. Καθηγητή Νομικής, ΑΠΘ

16:45 – 18:00 | From The local underground to Global success.

Ο Ηelmut Jozef Geier aka DJ Hell, πρωτοπόρος της σκηνής και ιδρυτής της International Deejay Gigolo Records και ο Aναστάσιος Διόλατζης aka Ison, μουσικός Διευθυντής του reworks & reworks agora, εξερευνούν την πολιτιστική σημασία του ήχου που επαναπροσδιόρισε τη σχέση μεταξύ clubbing, μόδας και ταυτότητας. Το πάνελ στοχεύει να απαντήσει σε πληθώρα ερωτημάτων για το πώς το electroclash λειτούργησε ως αθώα αντίδραση στην «καθαρότητα» της techno και την “εμπορικότητα” της house και γιατί επιστρέφει σήμερα σε μια εποχή που η ηλεκτρονική μουσική για πολλούς θεωρείται ως το πιο μαζικό μουσικό κίνημα στον κόσμο.

Μετά τις συζητήσεις, τα στενά γύρω από τον πολυχώρο Ypsilon θα πλημμυρίσουν με μουσική και θετική ενέργεια για το καθιερωμένο μεγάλο Street Party, το οποίο θα μας κρατήσει σε κίνηση μέχρι το πρωί, με τη συμμετοχή αγαπημένων local και διεθνών καλλιτεχνών. Στις 18:00, στο “Alley” (εξωτερικό stage) καλεσμένοι του reworks agora είναι ο dj και παραγωγός DJ Hell. Μετά τις 00:00 στο Ypsilon (εσωτερικός χώρος) ο Ison θα αναλάβει το closing set της δεύτερης μέρας του reworks agora.

Τέλος την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, θα κορυφωθούν οι δράσεις του reworks agora με δυο (2) ακόμη πάνελ συζήτησης με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, στον πολυχώρο του Ypsilon. Αυτά είναι:

11:30 – 12:45 | Ενημέρωση σε Κρίση: Παραπληροφόρηση, Προπαγάνδα και Δεοντολογία

Ο Χρήστος Αβραμίδης, δημοσιογράφος, PhD στο Jacobin Greece συντονίζει την συζήτηση για τον ρόλο και την ευθύνη των δημοσιογράφων σε συνθήκες υψηλής πίεσης και αβεβαιότητας, εστιάζοντας στη σημασία της διασταύρωσης των πληροφοριών και της διαφάνειας των πηγών, τις πρακτικές αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και τη σημασία της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στα μέσα ενημέρωσης, συνομιλώντας με τους:

Κωνσταντίνο Πουλή | Συγγραφέα, Εκδότη, ThePressProject

Ιωάννα Κωσταρέλλα | Αν. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας, ΑΠΘ

13:00 – 15:00 | Από το Διεθνές Δίκαιο στο Δίκαιο της Ισχύος: Θεσμική Αδυναμία ή Πολιτική Επιλογή;

Ο Πάνος Χαρίτος, δημιουργός ντοκιμαντέρ και δημοσιογράφος στο nonpapers.gr συντονίζει την συζήτηση για τις πολεμικές συγκρούσεις, τους επανεξοπλισμούς, τα γεωπολιτικά συμφέροντα, το Διεθνές Δικαίο, τον ρόλο των θεσμών απέναντι στην επιθετικότητα των ισχυρών, συνομιλώντας με τους:

Πέτρο Παπακωνσταντίνου | Συντάκτη & Συγγραφέα

Χρήστο Ράμμο | πρ. Πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – ΑΔΑΕ

Δημήτρη Μάντζιο | Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, ΠΑΣΟΚ

Η αυλαία του reworks agora 2026 θα κλείσει με ένα ακόμη open air event, από τις 17:00μμ, στο εμβληματικό Κυβερνείο (Βασιλικό Παλάτι) με headliners τους εκρηκτικούς WhoMadeWho και Camelphat. Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Ison & Kiki Botonaki.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του φετινού προγράμματος: https://reworks.gr/reworks-agora/program/

