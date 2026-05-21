Συγκινεί ο Ακύλας: “Προσπαθούσε να με παρηγορήσει γιατί είχε χαθεί η λάμψη από τα μάτια μου”

Καλεσμένος της Τζένης Μελιτά και του Φώτη Σεργουλόπουλου βρέθηκε ο Ακύλας, το πρωινό της Πέμπτης, με αφορμή την 10η θέση που έφερε με το Ferto για την Ελλάδα στην Eurovision 2026.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στα λόγια που έλαβε από την μητέρα του λίγες ώρες μετά το τέλος της Eurovision όπου και είχε πληγωθεί η ψυχολογία του λόγω της θέσης του.

Ειδικότερα, ο Ακύλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο την βραδιά του τελικού, όπου γινόταν πανικός και… έχανε η μάνα το παιδί κυριολεκτικά! Οπότε είχαμε πει πως θα τα πούμε μετά στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Αφού γύρισα στο ξενοδοχείο, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένη”.

“Μου έλεγε “μπράβο” και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, ας πούμε, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό αλλά είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου. Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο” και ήταν πολύ όμορφο”.

“Και ο μπαμπάς μου δηλαδή, με τον οποίο μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έλεγε “πας καλά; Είσαι στην Eurovision, ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στενοχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι”.

“Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνου πλήρως, στην αρχή, να κάνουν την προσπάθεια να τα καταλάβουν στην πορεία” συμπλήρωσε, επίσης, ο Ακύλας στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.

