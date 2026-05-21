Λιβανός: “Η θητεία μου ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ”

Απόπειρες να αποπροσανατολίσει την έρευνα από το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικά οφέλη καταλόγισε στην αντιπολίτευση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός.

Παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – ΝΕΑΡ που ζητούν προανακριτική έρευνα για τους χειρισμούς του και τις πράξεις της τότε υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Η σημερινή διαδικασία, συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων σε βάρος πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων» για να προσθέσει στην συνέχεια ότι το πραγματικό σκάνδαλο στήθηκε από «συμμορίες», «μαφίες» και «εγκληματικές οργανώσεις» προκειμένου να εισπράττουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις.

«Επιχείρησα να πατάξω τη συστηματική «επιδοματοφαγία». Σας εξήγησα πώς ανακτήθηκαν επί Υπουργίας μου πάνω από 70 εκ. ευρώ από κακώς καταβληθείσες επιδοτήσεις σε επιτήδειους καταχραστές. Πώς, μαζί με τους συνεργάτες μου, παλέψαμε να αντιμετωπίσουμε την χρόνια παθογένεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδιώκοντας να προστατέψουμε τόσο τους έντιμους παραγωγούς όσο και το κοινοτικό ταμείο. Δέχθηκα απειλές τότε – εναντίον εμού και της οικογένειάς μου. Είδα το πρόσωπό μου σε αφίσες επικήρυξης και σε κηδειόχαρτα. Αντιμετώπισα επιθέσεις από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Γιατί τα υπέστην όλα αυτά; Ακριβώς γιατί συγκρούστηκα με τις συμμορίες, τις μαφίες και τις πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις, που εσείς σήμερα, κ.κ. συνάδελφοι, με εγκαλείτε ότι είμαι μέρος τους. Σας φαίνεται λογικό αυτό;».

Ο ίδιος σημείωσε ότι ως υπουργός κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς να προβούν σε εντατικούς ελέγχους, διασταυρώσεις και ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης επιχειρεί να του αποδώσει διαχειριστική ευθύνη για ατομικές πληρωμές παραγωγών, ενώ ο εκάστοτε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης όπως είπε έχει πολιτική εποπτεία και όχι αρμοδιότητα έγκρισης μεμονωμένων πληρωμών ή διαχείρισης επιμέρους φακέλων.

Αναφερόμενος στις περιπτώσεις των τηλεφωνικών επισυνδέσεων, ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει δική του συνομιλία, υπόδειξη ή γνώση για τις συγκεκριμένες επικοινωνίες.

Επισήμανε ότι δεν υπήρξε καμία παρανομία ή παρατυπία από τους συνεργάτες του γραφείου του, αφού οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, με πραγματική παραγωγή, πραγματικά χωράφια και ζώα, καθώς και προσπάθειες επίλυσης διοικητικών, τυπικών ή γραφειοκρατικών ζητημάτων μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν καταγράφει την παραμικρή ζημία!

«Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ζητά απάντηση από το κράτος. Ο πραγματικός παραγωγός έχει δικαίωμα να ζητά δίκαιη εξέταση. Η σαφής γραμμή είναι μία: θεσμική βοήθεια μέσα στους κανόνες, ποτέ εξαίρεση από τους κανόνες», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Βουλή οφείλει να εστιάσει στην ουσία της υπόθεσης. Ποιοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα, ποιοι πήραν χρήματα που δεν δικαιούνταν, ποια κενά αξιοποιήθηκαν και πώς θα προστατευθούν στο μέλλον οι πραγματικοί παραγωγοί.

“Η πολιτική ζωή του τόπου θα κερδίσει όταν επικεντρώνεται στα μείζονα. Στην εξυγίανση των θεσμών. Στη στήριξη των έντιμων παραγωγών. Στην προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στη διαφάνεια. Στη λογοδοσία. Στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.”, κατέληξε.