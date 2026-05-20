Σερβία: Η Ζώνη της Παναγίας έφτασε από τη Μονή Βατοπεδίου στο Βελιγράδι για προσκύνημα

Η Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ένα από τα μεγαλύτερα κειμήλια της Ορθοδοξίας, έφτασε σήμερα στη Σερβία από τη Μονή Βατοπεδίου, στο ‘Αγιο Όρος. Η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε με ειδική πτήση στο Βελιγράδι από τον ηγούμενο της Μονής Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, τον υπουργό της σερβικής κυβέρνησης Νέναντ Πόποβιτς και την αδελφότητα της Μονής Βατοπεδίου. Στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου τους υποδέχτηκαν ο Πατριάρχης των Σέρβων Πορφύριος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο γέροντας Εφραίμ παρέδωσε την ασημένια θήκη με την Τιμία Ζώνη στον προκαθήμενο τη Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ο οποίος την μετέφερε στο ναό της Αναλήψεως στο Βελιγράδι. Έξω από τον ναό περίμεναν την πομπή χιλιάδες πιστοί. Ο ηγούμενος Εφραίμ, μετά την δοξολογία που τελέστηκε, ανέφερε στην ομιλία του ότι η μεταφορά της Αγίας ζώνης στην Σερβία αποτελεί ένα χρέος που εκπληρώνει η αδελφότητα του Βατοπεδίου στον σερβικό λαό μιας και αποτελεί κειμήλιο που δώρισε στην Μονή το 1101 ο Σέρβος ηγεμόνας Πρίγκιπας Λάζαρος.

Ο Γέροντας επισήμανε ότι η Ζώνη της Παναγίας είναι θαυματουργή και θα αλλάξει τη Σερβία προς το καλύτερο. «Από αύριο η Σερβία δεν θα είναι ίδια και θα ομιλούμε πλέον για την Σερβία πριν της άφιξη της Αγίας Ζώνης και την Σερβία μετά» σημείωσε ο ηγούμενος Βατοπεδίου. Αύριο στο Βελιγράδι θα πραγματοποιηθεί λιτανεία για την μεταφορά του κειμηλίου από τον ναό της Αναλήψεως στον ναό του Αγίου Σάββα. Επικεφαλής θα είναι ο προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Πορφύριος, αρχιερείς και η αδελφότητα της Μονής Βατοπεδίου.

Η Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου θα εκτεθεί σε προσκύνημα έως τις 29 Μαΐου και μετά θα επιστραφεί στην Μονή Βατοπεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ