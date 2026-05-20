ΠΑΟΚ: Ζήτησε να γίνει αναδιάρθρωση στη Superleague, μαζί με άλλες τέσσερις ομάδες

Πέντε ΠΑΕ κατέθεσαν έγγραφο στη Super League ζητώντας τη σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου με βασικό θέμα την αναδιάρθρωση του Πρωταθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας AKTOR, ο Παναιτωλικός και ο Πανσερραϊκός ζητούν από τη σεζόν 2026-2027 το Πρωτάθλημα να διεξάγεται με 16 ομάδες και την ίδια ώρα να καταργηθούν τόσο τα πλέι οφ, όσο και τα πλέι άουτ.

Την ίδια ώρα, η Super League απέστειλε σήμερα (20/5) έγγραφο προς τα 14 μέλη της, ενημερώνοντάς τα για το αίτημα των πέντε ΠΑΕ και γνωστοποιώντας ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ, με μοναδικό θέμα συζήτησης την αναδιάρθρωση.

Κεντρικός στόχος των πέντε ομάδων είναι να ληφθεί απόφαση πριν την ολοκλήρωση του τρέχοντος Πρωταθλήματος και την επίσημη επικύρωση της βαθμολογίας, ώστε να αποφευχθούν τυπικοί υποβιβασμοί ομάδων όπως η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός, σε περίπτωση που προχωρήσει άμεσα η αλλαγή του format.

Εφόσον υπάρξει απόφαση για αναδιάρθρωση, το θέμα αναμένεται να περάσει στην ΕΠΟ και στη συνέχεια στον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό, Γιάννη Βρούτση.

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί πιθανή αλλαγή από την αμέσως επόμενη σεζόν, με Πρωτάθλημα 16 ομάδων, θα απαιτηθεί και σχετική νομοθετική ρύθμιση, γεγονός που καθιστά την υπόθεση σύνθετη και πολυεπίπεδη, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.