Θεσσαλονίκη- Στα “κάγκελα” οι περιπτεράδες για την απαγόρευση των προϊόντων κάνναβης – “Δεν πουλάμε σε ανήλικους”

Την πλήρη αντίθεση τους στην απόφαση του αρμόδιου υπουργείου Υγείας που αφορά την απαγόρευση των προϊόντων κάνναβης σε περίπτερα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ εκφράζουν οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εγκεκριμένα προϊόντα που προφανώς και δεν πρέπει να πωλούνται σε ανήλικους.

Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωσης προϊόντων κάνναβης, όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια, από ανήλικους μαθητές, τα οποία προκάλεσαν έντονη ανησυχία στις αρχές και στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για ανάγκη να μπει «τέλος στην ασυδοσία» της ανεξέλεγκτης αγοράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων.

«Η τροπολογία που θέλει να περάσει το υπουργείο Υγείας θα απαγορεύει εντελώς την πώληση των προϊόντων κάνναβης» είπε στο thestival.gr o αντιπρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών Περιπτεριούχων και Ψιλικών Μακεδονίας, κ. Θανάσης Βαφείδης.

Όπως εξήγησε τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι νόμιμα καθώς «παίρνουν συγκεκριμένες εγκρίσεις από τα εργαστήρια του κράτους ότι είναι επεξεργασμένα και δεν έχουν παραισθησιογόνες ουσίες».

«Τα προϊόντα αυτά είναι επεξεργασμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε το μοναδικό πράγμα που προσφέρουν στον καταναλωτή είναι μια ελαφρά αίσθηση χαλάρωσης» τόνισε ο κ. Βαφείδης.

Τα προϊόντα κάνναβης απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ενήλικες και απαγορεύεται η πώληση τους σε ανήλικους, κάτι που όπως ανέφερε ο κ. Βαφείδης τηρείται από τους επαγγελματίες του χώρου.

«Αυτά τα προϊόντα δεν είναι για να πωλούνται σε ανήλικους και δεν πρέπει να πωλούνται σε ανήλικους. Εμείς ως επαγγελματίες δεν το κάνουμε, δεν πουλάμε σε ανήλικους τέτοια προϊόντα. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να ελέγξουμε και τους πάντες» τόνισε και πρόσθεσε ότι υπάρχουν οι αυτόματοι πωλητές στους οποίους ο οποιοσδήποτε μπορεί να πάει και να αγοράσει προϊόντα κάνναβης.

«Στους αυτόματους πωλητές δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και μπορεί κάποιος απλά με μια κάρτα να πληρώσει και να αγοράσει οτιδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τελείως ανεξέλεγκτο εκτός από την κάρτα μιας εταιρείας, της Revolut που είναι για παιδιά και μπορεί να κάνει συγκεκριμένες αγορές» είπε ο κ. Βαφείδης.

Η αγορά με τα προϊόντα κάνναβης στην Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και πολλοί είναι οι ενήλικοι οι οποίοι έχουν στραφεί σε αυτά καθώς όπως επισημαίνεται και από τις εταιρείες που τα παρασκευάζουν δημιουργούν μια ελαφρά αίσθηση χαλάρωσης ενώ διευκρινίζεται ότι χάρη στην επεξεργασία που υφίστανται τα προϊόντα δεν έχουν καμία παραισθησιογόνα ουσία και δεν δημιουργούν εξαρτήσεις.

«Εμείς θεωρούμε ότι καλώς το υπουργείο θέλει να αυστηροποιήσει το πλαίσιο πώλησης αυτών των προϊόντων, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Καλώς θέλει να αυστηροποιηθούν και οι ποινές γιατί κάπως πρέπει να αποφευχθεί όλο αυτό το θέμα αλλά το να μας βγάζει τελείως από την πώληση προϊόντων τα οποία είναι νόμιμα, δεν είναι εξαρτησιογόνα και παραισθησιογόνα το θεωρούμε λάθος. Εμείς είμαστε υπέρ των τροπολογιών να αυστηροποιηθεί και ο τρόπος που παρέχονται και διανέμονται στα μαγαζιά, όμως το να μας βγάζουν εμάς τελείως από την πώληση των προϊόντων ενώ δεν είναι παράνομα και υπάρχουν εγκρίσεις από αρμόδια εργαστήρια, το θεωρούμε κακό και λάθος» ανέφερε.