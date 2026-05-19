ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα αγχολυτικού φαρμάκου – Δείτε ποιο είναι

Την ανάκληση παρτίδας αγχολυτικού φαρμάκου ανακοίνωσε χθες (18.05.2026) ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πρόκειται για την παρτίδα 46021 (ημ. λήξης 09/2026) του φαρμακευτικού προϊόντος LANAMONT 10MG/TAB BT X 30 TABS με ΚΩΔ ΕΟΦ 2071202, το οποίο ανακαλείται λόγω αποκλίσεων στα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου ως προς την διχοτόμηση των δισκίων.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό την ενίσχυση των ενεργειών της εταιρείας ‘SJA PHARM Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία ‘SJA PHARM Ε.Π.Ε.’ ως Κ.Α.Κ., οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας, ήτοι φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: iatropedia.gr

