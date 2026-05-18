Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι βομβάρδισαν ομάδες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο δυτικό Ιράν

Ιρανικές δυνάμεις έπληξαν ομάδες «που ενεργούν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ» στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ, δήλωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Αυτές οι ομάδες, «που είχαν βάσεις στο βόρειο Ιράκ», βομβαρδίστηκαν «στην πόλη Μπάνεχ, στην επαρχία Κουρδιστάν» καθώς «προσπαθούσαν να εισάγουν λαθραία στη χώρα ένα μεγάλο φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών», πρόσθεσαν οι Φρουροί.

