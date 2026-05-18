ΑΠΘ: Στην τελική ευθεία η εγκατάσταση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης

Μετά τα πρόσφατα επεισόδια βίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα το ζήτημα της ασφάλειας επανέρχεται δυναμικά στην ατζέντα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγες μόλις ημέρες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι κρανοφόροι μετέτρεψαν διαδρόμους σχολών σε πεδίο μάχης, η ασφάλεια εντός των ακαδημαϊκών χώρων για φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό ορίζεται ως προτεραιότητα.

Κόκκινη γραμμή η μη ανοχή της βίας όποια μορφή και αν αυτή έχει όπως τονίζουν οι πρυτάνεις των ΑΕΙ που συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του φόρουμ καινοτομίας του Αριστοτελείου πανεπιστημίου. Εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης σε κοινόχρηστους χώρους και ελεγχόμενη είσοδος αποτελούν εργαλεία για την ενίσχυσης της ασφάλειας.

«Οι διοικήσεις του κάθε πανεπιστημίου φροντίζουν για την ασφάλειά του. Όμως η πολιτεία οφείλει να δώσει στα πανεπιστήμια όλα εκείνα τα μέσα, έτσι ώστε αυτά τα γεγονότα, αν όχι να εξαφανιστούν, να μειωθούν», σημείωσε ο Νικόλαος Παπαϊωάννου- υφυπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: «Θα υπάρξουν κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους αφενός και ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων».

«Η κοινωνία το θέλει. Θέλει ένα πανεπιστήμιο το οποίο πραγματικά θα είναι για τους λόγους του και θα λειτουργεί γι αυτό το λόγο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του», δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Πρύτανης του ΑΠΘ.

Τα τελευταία βίαια γεγονότα που εκτυλίχθησαν στην πολυτεχνική σχολή του αριστοτέλειου έχουν θορυβήσει ιδιαιτέρα τους φοιτητές που ζητούν αύξηση των μέτρων ασφαλείας και ελεγχόμενη είσοδο σε όλα τα κτήρια )

Η εικόνα επικινδυνότητας των μεγαλύτερων πανεπιστημίων που εξετάζεται από το κέντρο μελέτης ασφάλειας και από την οποία προκύπτουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά για τις κάμερες και τον τρόπο της ελεγχόμενης εισόδου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα μέτρα αρχικά αναμένεται να εφαρμοστούν στα πανεπιστήμια που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

«Ασφαλώς θα προστατέψουμε και τα προσωπικά δεδομένα δεν το συζητάμε αυτό, τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε απλώς θα μας βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά η τήρηση της τάξης είναι ευθύνη της ελληνικής πολιτείας», σημείωσε ο Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, αντιπρύτανης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο είχαν προσαχθεί 39 άτομα τα οποία στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθερα, ενώ 7 άτομα είχαν τραυματιστεί.