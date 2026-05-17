Ο Μάνος Μαλλιαρός συγκινεί για τον Σταύρο Φλώρο: “Μέσα από όλο αυτό, απέκτησα έναν αδερφό”

Ο Μάνος Μαλλιαρός του «Survivor», οποίος ήταν μπροστά στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, που ακρωτηριάστηκε από προπέλα σκάφους στον Άγιο Δομίνικο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον συμπαίκτη του.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» επέστρεψε στην Ελλάδα χθες Σάββατο και μάλιστα, ο αδελφός του, Γιάννης Μαλλιαρός και η σύντροφός του, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος επιφυλάσσοντας του θερμή υποδοχή.

Ο Μάνος Μαλλιαρός την Κυριακή ανέβασε μία ανάρτηση στο Instagram για τον Σταύρο Φλώρο, χαρακτηρίζοντας τον ως «αδελφό» του.

Παράλληλα, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με κοινές στιγμές τους από το ριάλιτι επιβίωσης.

«Σταύρακο μου, από εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν θα είναι ίδιο… Μέσα από όλο αυτό, απέκτησα έναν αδερφό. Είσαι από τους πιο δυνατούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και ξέρω πως ό,τι κι αν βρεθεί μπροστά σου, θα το ξεπεράσεις. Θέλω να θυμάσαι πως δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Θα είμαι δίπλα σου σε κάθε βήμα, να σε στηρίζω και να σε καμαρώνω. Τα καταφέραμε», έγραψε ο Μάνος Μαλλιαρός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάνος Μαλλιαρός εξαιτίας αυτού που βίωσε με τον τραυματισμό του συμπαίκτη του έπαθε νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.