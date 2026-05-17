Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 17η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 17 Μαΐου:

1790: Σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσώνη με τους Οθωμανούς ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το σκωπτικό δίστιχο «Αν σ’ αρέσει μπάρμπα-Λάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο».

1792: Μία ομάδα μεσιτών συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το Χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο, στη Γουόλ Στριτ.

1902: Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακαλύπτει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.

1918: Η μάχη του Σκρα-ντι-Λεγκέν λήγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος απωθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του Αξιού.

1931: Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις «ελευθερίες του Τύπου, αλλά την ασυδοσία», με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 5060 «Περί Τύπου». Προηγήθηκε οξεία επίθεση αντιπολιτευόμενων εφημερίδων κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως «Κυβέρνησις Κλεπτών».

1931: Εκτελείται από το αεροσκάφος «Αθήναι» τύπου Junkers G 24 της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών, το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Γεννήσεις

1746: Έντουαρντ Τζένερ, άγγλος γιατρός, που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. (Θαν. 26/1/1823)

1936: Ντένις Χόπερ, αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. («Ξένοιαστος Καβαλάρης») (Θαν. 29/5/2010)

1943: Βίκυ Μοσχολιού, ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. (Θαν. 16/8/2005)

Θάνατοι

1510: Σάντρο Μποτιτσέλι, ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. (Γεν. 1/3/1445)

1886: Τζον Ντίρι, αμερικανός σιδηρουργός, πρωτοπόρος στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων. (Γεν. 7/2/1804)

1960: Ιωάννης Γεωργιάδης, έλληνας καθηγητής της ιατρικής και χρυσός Ολυμπιονίκης της σπάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θεωρείται ο θεμελιωτής της Ιατροδικαστικής στην Ελλάδα. (Γεν. 29/3/1874)