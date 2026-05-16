MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εντόπισαν φοροδιαφυγή 2 δισ. ευρώ με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

|
THESTIVAL TEAM

Μια ακόμα σημαντική υπόθεση έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, η ομάδα ελεγκτών ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ προχώρησε στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής, που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Μετά από στοχευμένους ελέγχους σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής και ειδικότερα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους, εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 34.202 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής -διαφόρων τύπων και συσκευασιών-, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν διέθεταν την απαιτούμενη γνωστοποίηση στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Παράλληλα, προχώρησαν και σε φορολογικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, η οποία αφορά στην απόκρυψη καθαρών εσόδων 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ 247.500 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση των συμπληρωμάτων διατροφής στον ΕΟΦ αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων για τους καταναλωτές.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ συνεχίζουν τις έρευνες με αμείωτη ένταση και στοχευμένα σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να εντοπίζουν παρόμοιες περιπτώσεις σκευασμάτων, που διακινούνται παράνομα, τόσο από φυσικά καταστήματα, όσο και μέσω διαδικτύου.

ΑΑΔΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ρουσόπουλος από το συνέδριο της ΝΔ: Δεν φοβόμαστε την κριτική, αλλά απαντάμε στις φωτοβολίδες εντυπωσιασμού των αντιπάλων μας

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Άννα Φλωρινιώτη: Χρωστάω μια απάντηση στον αδερφό μου, πονάμε και μας λείπει κάθε μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κεφαλογιάννη: Θέτουμε σταθερές βάσεις για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μέλλον

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Αυστραλία δεν θα κερδίσει ποτέ την Eurovision για έναν απλό λόγο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν ταινία με θέμα τον πόλεμο του Αφγανιστάν