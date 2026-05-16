MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νίσυρος: Εργατικό ατύχημα με ακρωτηριασμό δεξιού χεριού 50χρονου εργάτη

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω νοσηλεύεται 50χρονος αλλοδαπός εργάτης, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Νίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του δεξιού του χεριού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τον τραυματισμό του, στήθηκε άμεσα επιχείρηση διακομιστής του από τη Νίσυρο προς την Κω, ώστε να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κω, κ. Νίκος Φανιός, ο τραυματίας έφτασε στο Νοσοκομείο περίπου στις 10:30 το πρωί και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το δεξί του χέρι ήταν ήδη ακρωτηριασμένο, ενώ το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη χρήση μηχανήματος με ιμάντα. Ο 50χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Νίσυρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής, η Ελλάδα ήταν υπό ΠΑΣΟΚική κατοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Κλειστό λόγω ψύλλων γυμνάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Αυστραλία: Κατέληξε ο άνδρας που είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή μεταξύ 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι – Ένας τραυματίας στο ΑΧΕΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τζιτζιφιές: Η στιγμή που ο 58χρονος “πιστολέρο” πυροβολεί τέσσερις φορές μέσα στο μπαρ – Βίντεο ντοκουμέντο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ανήλικοι έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία στην Πάτρα μπροστά σε μητέρες και παιδιά