Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στην Καραγεωργοπούλου: “Είσαι σκυλάκι της ΝΔ, έκλεψες την έδρα”

Άγριο επεισόδιο με ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών και υπαινιγμών είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την ανεξάρτητη βουλευτή, παραιτηθείσα από την ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου. Το περιστατικό συνέβη στην αίθουσα της Ολομέλειας μετά το πέρας της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει η κάμερες του καναλιού της Βουλής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κυρία Καραγεωργοπούλου σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλεσε «κλέφτρα» της βουλευτικής έδρας, υπονοώντας ότι το ανεξάρτητο πλέον μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας όφειλε να επιστρέψει την βουλευτική έδρα στο κόμμα.

«Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, δεν μπορώ να το καταπιώ και να κάνω σαν να έχω κλέψει την έδρα. Δεν την έχω κλέψει την έδρα. Δεν την έχω κλέψει. Οπότε της απάντησα κι εγώ κατάλληλα. Της είπα ότι ο σύντροφος (σ.σ. Διαμαντής Καραναστάσης) πήρε έδρα και δεν είχε δικαίωμα να την έχει. Εγώ την έδρα τη δούλεψα και ο κόσμος επένδυσε σε μένα. Ο σύντροφος της (σ.σ. Διαμαντής Καραναστάσης) ήταν απών όλο τον καιρό και λυμαίνονταν το δημόσιο χρήμα. Εγώ δεν καρπώνομαι δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Αν υπάρχει κάποιος από τους βουλευτές ο οποίος δεν εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις, δεν εμφανίστηκε σε κομματικές διαδικασίες, σε κοινωνικές δράσεις, είναι εκείνος. Ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς ποια εργασία έκανε και τι εισοδήματα έχει» είπε χαρακτηριστικά περιγράφοντας το περιστατικό.

Η κυρία Καραγεωργοπούλου υποστήριξε μάλιστα ότι η η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλεσε «σκυλάκι της ΝΔ» σχολιάζοντας συνομιλία που είχε με μέλη της κυβέρνησης.

«Με είδε να μιλάω με τον Πετραλιά και άρχισε να φωνάζει «κοιτάξτε το σκυλάκι…». Μου καταλογίζει ότι κάνω συναλλαγές είτε με τον Γεωργιάδη είτε με τον Πετράλια, τη στιγμή που ο σύντροφος της χρησιμοποιούσε τις σχέσεις με τους Πιερρακάκη, Μενδώνη, Δένδια. Γιατί γι’ αυτούς όλα αυτά τα χρόνια η κα Κωνσταντοπουλου δεν έχει κάνει ούτε μια επίκαιρη ερώτηση;»

