Υπουργείο Τουρισμού: Ενίσχυση και προώθηση του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού στην Ελλάδα

Με τη συμμετοχή της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη πραγματοποιήθηκε, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, η 2η συνεδρίαση για το 2026 της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού, υπό την προεδρία της υφυπουργού Τουρισμού ‘Αννας Καραμανλή.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Εκκλησίας της Κρήτης, της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Διοίκησης του Αγίου Όρους, καθώς και των συναρμόδιων υπουργείων και του ΕΟΤ.

Σε συνέχεια της πρώτης συνεδρίασης του έτους, βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσαν η πορεία υλοποίησης των κοινών δράσεων καθώς και ο περαιτέρω συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την ενίσχυση και προώθηση του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή του Ε’ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη το Φθινόπωρο του 2026, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη της μοναστηριακής παράδοσης της χώρας και στη συμβολή της στη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του Προσκυνηματικού Τουρισμού μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης λιγότερο προβεβλημένων περιοχών της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην προώθηση του ορεινού τουρισμού, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, μέσα στο φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, προγραμματίζεται η διοργάνωση ειδικής ημερίδας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων που θα οριστούν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ως εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Προσκυνηματικού Τουρισμού, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας και τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση όλων των πλευρών για τη συνέχιση της στενής συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας, με σεβασμό στον πνευματικό χαρακτήρα των προσκυνηματικών προορισμών και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Μητρόπολης και μοναστικής κοινότητας.

Η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή επανέλαβε τη δέσμευσή της για διαρκή συντονισμό και της προόδου των κοινών δράσεων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του Προσκυνηματικού Τουρισμού ως σημαντικού πυλώνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.