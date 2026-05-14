Χωρίς ρεύμα για 11 ώρες την Κυριακή περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη – “Εκτεταμένες τεχνικές εργασίες”

Χωρίς ρεύμα για διάστημα 11 ωρών θα μείνουν την προσεχή Κυριακή περιοχές στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών συντήρησης που θα υλοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, την Κυριακή 17 Μαΐου και κατά τις ώρες 06:00 έως 17:00, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Πανοράματος, λόγω εκτεταμένων εργασιών συντήρησης της Γραμμής 21 του ΔΕΔΔΗΕ, στο τμήμα από τον Υ/Σ Φοίνικα έως τα Πλατανάκια Πανοράματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, πρόκειται για μεγάλης κλίμακας εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του και τη μείωση των βλαβών σε όλη την Ανατολική πλευρά Θεσσαλονίκης.

Η προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης αφορά περιοχές του Πανοράματος και συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ:

την οδό Ελευθερίας, από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Θέρμης-Πανοράματος, συμπεριλαμβανομένων των οδών Λήμνου, Μυτιλήνης, Ηροδότου, Σταδίου και Κλεισθένους,

περιοχές εκατέρωθεν της οδού Θέρμης-Πανοράματος, από το ύψος του LIDL έως την οδό Βενιζέλου,

οδούς του Ν.751, μεταξύ των οποίων οι Σταδίου, Π. Κάβδα, Νίκης, Ολύμπου, Δημοκρίτου, Κασσάνδρου, 25ης Μαρτίου, Λ. Καραγιάννη, Δ. Πολιορκητού, Πυθαγόρα, Ιθάκης, Χίου, Έλλης, Αισχύλου, Ομήρου, Πλάτωνος, Κρήτης, Σωκράτους, Α. Μιχαηλίδη, Αβέρωφ και Πινδάρου,

καθώς και οδούς στο κέντρο Πανοράματος, όπως Καμπουρίδου, Τσακάλωφ, Αναλήψεως, Μεταξά, Χρυσουλίδη, Πηλείδη Ηλία, Κοιμζίδου, Καϊτεζίδη, Παπαδοπούλου, Γαλανού, Ακριτίδου, Π. Μελά, Αναπαύσεως, Ιμέρας, Σκουφά, Πλουτάρχου και Υψηλάντους.

Επηρεάζονται επίσης η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, η Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου, ο ΟΤΕ, το LIDL Πανοράματος, το ΔΑΚ Πανοράματος και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πανοράματος, καθώς και επιχειρήσεις, αρδευτικά, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και αντλιοστάσια των παραπάνω περιοχών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ακόμη ότι το ρεύμα ενδέχεται να επανέλθει χωρίς προειδοποίηση και πιθανόν πριν από την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό και τα δίκτυα Ηλεκτρισμού θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.



Παράλληλα, όσοι καταναλωτές διαθέτουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες καλούνται, μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, να ελέγξουν τη σωστή φορά περιστροφής τους, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών συνιστάται η αποφυγή κάθε επαφής με αγωγούς που ενδέχεται να βρίσκονται στο έδαφος.



Για την υλοποίηση των εργασιών θα συνδράμουν και συνεργεία αναδόχων και τεχνικά κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ και από άλλες περιφέρειες και τομείς, με πλήθος εξειδικευμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Οι εκτεταμένες τεχνικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου από τον κομβικό Υποσταθμό Φοίνικα – Γραμμή 21 κρίνονται αναγκαίες ώστε να εξαλειφθούν ή περιοριστούν σημαντικά οι συχνές βλάβες στο δίκτυο που προκαλούν τις απόλυτα δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των καταναλωτών που τις υφίστανται», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.