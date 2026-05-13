Search Button Close Search
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες γυμναστηρίου

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 37χρονου που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μία 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς διώκεται για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Επιπλέον, η εισαγγελέας ζήτησε να εξαχθούν αντίγραφα ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε, κατόπιν αστυνομικής έρευνας, στο σπίτι του- από την έως τώρα ανάλυση των συγκεκριμένων αρχείων φαίνεται να προκύπτει ότι σε αυτά υπήρχε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη του σώματός τους, με εσώρουχα, μαγιό αλλά και γυμνές, σε χώρους όπως παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το σύνολο των κατασχεθέντων αρχείων εστάλη στην αρμόδια εγκληματολογική υπηρεσία για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Καλαμαριά

