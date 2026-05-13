“Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια” κατέθεσε γιατρός του ΕΚΑΒ στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο

Συνεχίζεται και σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του 3χρονου Άγγελου, με την εξέταση μαρτύρων για την έκταση και τη βαρύτητα της κακοποίησης που φέρεται να υπέστη το παιδί. Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει, ενώ το δικαστήριο επιχειρεί να φωτίσει όλες τις πτυχές της τραγικής υπόθεσης.

Η διαδικασία στη δίκη για τον μικρό Άγγελο ξεκίνησε με τις καταθέσεις γιατρών. Το δικαστήριο κάλεσε για κατάθεση μια γιατρό του ΕΚΑΒ:

«Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι.

Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…”. Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο…

Ζήτησα ένα κουβερτάκι για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα.

Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε.»

«Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη.

Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους.» συνέχισε η μάρτυρας.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, καταθέσεις συγγενών της 27χρονης μητέρας αλλά και γιατρών του ΠΑΓΝΗ σκιαγράφησαν την εικόνα της υπόθεσης. Οι παιδίατροι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση στην οποία έφτασε το παιδί όταν μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ, τονίζοντας ότι δεν είχαν αντικρίσει ξανά παρόμοιο περιστατικό και γι’ αυτό ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία.

Παράλληλα, η μητέρα και η αδερφή της κατηγορούμενης μίλησαν για δυσκολίες που, όπως υποστήριξαν, υπήρχαν από την παιδική της ηλικία, επισημαίνοντας προβλήματα στη μαθησιακή και κοινωνική της εξέλιξη.

Η διαδικασία συνεχίζεται με νέες μαρτυρίες που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα γεγονότα και στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία, με θύμα το 3χρονο αγγελούδι.

