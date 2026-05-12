“Περπατάμε μαζί για την Ινομυαλγία”: Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στη Θεσσαλονίκη

Με αφορμή την 12η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ινομυαλγία, διοργανώνεται το Σάββατο 16 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη μια ανοιχτή δράση περπατήματος και συνάντησης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την ενίσχυση της κατανόησης γύρω από τη χρόνια αυτή πάθηση.

Η ινομυαλγία αποτελεί μια σύνθετη και συχνά παρεξηγημένη κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από χρόνιο διάχυτο πόνο, έντονη κόπωση και γνωστικές δυσκολίες, επηρεάζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάντα ορατή.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μέσα από μια ενεργή κοινότητα περισσότερων από 11.000 ανθρώπων που ζουν με ινομυαλγία, με στόχο την υποστήριξη, την ενημέρωση και τη σύνδεση των ασθενών.

Η δράση περιλαμβάνει συμβολικό περίπατο μικρής απόστασης (περίπου 800 μέτρα), προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Πληροφορίες

Στοιχεία εκδήλωσης:

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Ώρα: 12:00

Σημείο συνάντησης: Ομπρέλες Ζογγολόπουλου, Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ορατότητας μιας «αόρατης» νόσου και στη διάδοση του μηνύματος ότι οι άνθρωποι που ζουν με ινομυαλγία δεν είναι μόνοι.

Στη συνέχεια: καφές σε κοντινό cafe

Για όσους δεν μπορούν να περπατήσουν, μπορείτε να έρθετε κατευθείαν για καφέ!

Μπορείτε να έρθετε μαζί με φίλους ή μέλη της οικογένειάς σας.

Να φοράτε άνετα ρούχα και ένα καπέλο για τον ήλιο.

Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας λίγο νερό.

Δεν έχει σημασία πόσο μπορείς.

Σημασία έχει να είσαι εκεί.

Υπεύθυνη Εκδήλωσης: Μαρία Μαλτζή

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Στέλλα Πέρπερα

Χορηγός Επικοινωνίας: StellasView.gr

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/2551250761977244