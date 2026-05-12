Eurovision 2026: Στον Τελικό η Ελλάδα με τον Akyla και το “Ferto” – Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν

Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» κατάφερε να κερδίσει το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026.

Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε στη Βιέννη το βράδυ της Τρίτης (12/5), σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, σκηνικά, πολιτική και αγωνία για τις 10 χώρες που θα πάρουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της φετινής διοργάνωσης.

Η Ελλάδα διαγωνίστηκε με τον Akyla και το «Ferto», σε μια εμφάνιση που απέσπασε θετικά σχόλια για τη σκηνική της ένταση, τη σύγχρονη αισθητική και την ενέργειά της, εξασφαλίζοντας -όπως και αναμενόταν- την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Δείτε βίντεο με την εμφάνισή του

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό είναι οι εξής:

  • Ελλάδα – Akylas | “Ferto”
  • Φινλανδία – Linda Lampenius x Pete Parkkonen | “Liekinheitin”
  • Βέλγιο – ESSYLA | “Dancing on the Ice”
  • Σουηδία – FELICIA | “My System”
  • Μολδαβία – Satoshi | “Viva, Moldova!”
  • Ισραήλ – Noam Bettan | “Michelle”
  • Σερβία – LAVINA | “Kraj Mene”
  • Κροατία – LELEK | “Andromeda”
  • Λιθουανία – Lion Ceccah | “Sólo Quiero Más”
  • Πολωνία – ALICJA | “Pray”

Σημειώνεται ότι η Κύπρος, με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla», θα δώσει τη δική της μάχη από την 8η θέση του Β’ Ημιτελικού την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαΐου. Ο Μεγάλος Τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

