Νέα έρευνα αποκαλύπτει ποια φρούτα και λαχανικά είναι πιο επιβαρυμένα με φυτοφάρμακα

Είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι όλα τα μη βιολογικά φρούτα και λαχανικά είναι εκτεθειμένα σε φυτοφάρμακα.

Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ορισμένα από αυτά συγκρατούν σημαντικά περισσότερες από αυτές τις δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες από άλλα. Παράγοντες όπως το ψέκασμα των μήλων μετά τη συγκομιδή ή η λεπτή φλούδα των ροδάκινων μπορούν να επηρεάσουν την ποσότητα υπολειμμάτων που παραμένει μέχρι το τρόφιμο να φτάσει στο πιάτο σας.

Κάθε χρόνο, η Environmental Working Group (EWG) δημοσιεύει τη λίστα Dirty Dozen για να αναδείξει ποια φρούτα και λαχανικά είναι τα «πιο βρώμικα». Αν και οι διατροφολόγοι συμφωνούν ότι η κατανάλωση προϊόντων είναι πολύ πιο ωφέλιμη από την αποφυγή τους, ζητήσαμε από την Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο Αναστασία Κόκκαλη, BSC (Hons) Glasgow Caledonian University να μοιραστεί απλές συμβουλές προετοιμασίας για να μειώσουμε την πιθανή έκθεση. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν φτιάξετε την επόμενη φρουτοσαλάτα σας.

Σπανάκι

Το σπανάκι είναι από τα λαχανικά που, σύμφωνα με την EWG, έχει περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων ανά βάρος από οποιοδήποτε άλλο είδος. Ένα κοινό μοτίβο στη λίστα είναι ότι οι ειδικοί προτείνουν να αγοράζετε βιολογικό σπανάκι όποτε είναι δυνατόν, αν και υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως το κατεψυγμένο.

«Το κατεψυγμένο σπανάκι είναι μια οικονομική επιλογή με χαμηλότερη έκθεση σε φυτοφάρμακα και ίδια διατροφική αξία», λέει η ειδικός. «Αν αγοράσετε συμβατικό σπανάκι, ξεπλύνετέ το καλά. Η εξαίρεση είναι αν είναι ήδη πλυμένο. Μην το ξαναπλύνετε, γιατί μπορεί να μεταφερθούν βακτήρια».

Κέιλ και φύλλα μουστάρδας

Η EWG διαπίστωσε ότι πάνω από το 50% των δειγμάτων κέιλ περιείχε ένα «πιθανώς καρκινογόνο φυτοφάρμακο». Οι λαχανίδες και τα φύλλα μουστάρδας ανήκουν επίσης στην υψηλού κινδύνου κατηγορία.

«Προτιμήστε να αγοράζετε κέιλ σε βιολογικές αγορές όταν μπορείτε», λέει η διαιτολόγος. «Αν όχι, αφαιρέστε τα εξωτερικά φύλλα και πλύνετέ τα καλά». Προτείνει επίσης την ανάμειξη με πιο οικονομικά και χαμηλότερης επιβάρυνσης λαχανικά, όπως το λάχανο.

Φράουλες

Η EWG εκτιμά ότι ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει περίπου οκτώ κιλά φρέσκες φράουλες τον χρόνο, αυξάνοντας έτσι την πρόσληψη φυτοφαρμάκων.

«Αν δεν μπορείτε να αγοράσετε βιολογικές, επιλέξτε κατεψυγμένες βιολογικές φράουλες», λέει η Αναστασία Κόκκαλη. «Πλύνετε τις φρέσκες ρίχνοντας λίγο ξύδι, μόνο όμως πριν τη χρήση, και εναλλάσσετέ τις με φρούτα όπως μπανάνες, καρπούζι, ακτινίδιο».

Σταφύλια

Τα σταφύλια είναι ένα ακόμη φρούτο με υψηλή έκθεση σε φυτοφάρμακα, κυρίως λόγω της λεπτής φλούδας και της συστάδας τους που δυσκολεύει τον καθαρισμό.

«Αν αγοράσετε συμβατικά σταφύλια, ξεπλύνετέ τα καλά και εναλλάσσετέ τα με χαμηλότερης επιβάρυνσης φρούτα όπως μπανάνες ή ανανά», λέει η ειδικός. «Τα οικονομικά βιολογικά από μεγάλα καταστήματα είναι επίσης καλή επιλογή».

Νεκταρίνια και ροδάκινα

Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια έχουν υψηλότερα επίπεδα χημικής έκθεσης λόγω της λεπτεπίλεπτης φλούδας τους.

«Είναι πιο ευάλωτα στο να κρατούν φυτοφάρμακα», λέει η ειδικός. Προτείνει όταν είναι δυνατόν να επιλέγετε βιολογικά. Αν όχι, συνιστά ξεπλένετε τα σχολαστικά και βάλτε τα για λίγο σε νερό με μαγειρική σόδα ή ξύδι. Αν και δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη από τον FDA ότι αυτά τα επιπλέον βήματα είναι απαραίτητα, όμως θεωρούνται πιο αποτελεσματικά από το απλό ξέπλυμα.

Κεράσια

Τα κεράσια απαιτούν επίσης προσοχή, ειδικά όταν δεν είναι βιολογικά. «Το βράσιμο και το μαγείρεμα μπορεί να μειώσει τα φυτοφάρμακα», λέει η διαιτολόγος, αλλά μειώνει και ορισμένα θρεπτικά στοιχεία. Τα αντιοξειδωτικά, ωστόσο, συχνά παραμένουν σταθερά.

Μια πρακτική χρήση είναι η παρασκευή κομπόστας κερασιών με βράσιμο και προσθήκη μπαχαρικών ή γλυκαντικών.

Μήλα

Τα μήλα βρίσκονται σχεδόν πάντα στη λίστα Dirty Dozen, καθώς ψεκάζονται μετά τη συγκομιδή.

Η διαιτολόγος προτείνει ξεφλούδισμα για μείωση των υπολειμμάτων, αν και έτσι χάνονται φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Εναλλακτικά, καλό πλύσιμο με μαγειρική σόδα ή ξύδι βοηθά στη μείωση της έκθεσης.

Μούρα

Τα μούρα περιέχουν πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων. «Είναι από τα πρώτα φρούτα που προτείνω να αγοράζονται βιολογικά», λέει η ειδικός. Είναι ευαίσθητα και πορώδη, και περιέχουν πολλαπλά υπολείμματα. Αν δεν είναι διαθέσιμα βιολογικά, προτείνεται μούλιασμα σε νερό με μαγειρική σόδα.

Αχλάδια

Τα αχλάδια έχουν επίσης υψηλή επιβάρυνση φυτοφαρμάκων. «Η φλούδα τους κρατά υπολείμματα φυτοφαρμάκων», λέει η ειδικός. Το ξεφλούδισμα μειώνει την έκθεση αλλά αφαιρεί φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Για ωμή κατανάλωση, συνιστάται πλύσιμο ή μούλιασμα με μαγειρική σόδα.

Πατάτες

Οι πατάτες απορροφούν φυτοφάρμακα από το έδαφος και τις μετασυλλεκτικές επεξεργασίες. «Είναι βασικό τρόφιμο αλλά χρειάζεται προσοχή», λέει η ειδικός. Οι βιολογιές είναι καλύτερη επιλογή, ειδικά αν καταναλώνετε τη φλούδα. Το ξεφλούδισμα μετά από μούλιασμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τα υπολείμματα.

Μύρτιλα

Τα μύρτιλα έχουν ανιχνευθεί με ίχνη πολλών τοξικών φυτοφαρμάκων. «Η φυσική τους κηρώδης επιφάνεια παγιδεύει υπολείμματα», λέει η διαιτολόγος. Συνιστώνται τα βιολογικά, και ιδιαίτερα τα κατεψυγμένα άγρια μύρτιλα.

