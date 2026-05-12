Πέντε παράδοξα “κόκκινα σημαιάκια” που δείχνουν πως ένας γάμος δεν θα κρατήσει

Κανείς δεν ισχυρίζεται πως οι σχέσεις είναι εύκολες. Ειδικά τον τελευταίο καιρό με την πανδημία και τις οικονομικές δυσκολίες να αυξάνονται, φαίνεται πως τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο. Όλοι γνωρίζουμε ένα ζευγάρι, του οποίου η σχέση αντιλαμβανόμαστε εξ αρχής πως δεν θα έχει διάρκεια, με τους εμπλεκόμενους να το αρνούνται και να κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τη σχέση τους ζωντανή – φτάνουν ακόμη και στον γάμο.

Και ορισμένες φορές καταρρίπτουν τις πιθανότητες και αποδεικνύουν πως έπρεπε να μείνουν μαζί. Άλλες (τις περισσότερες) είναι ξεκάθαρο πως θα καταλήγξουν σε χωρισμό και διαζύγιο. Διαβάστε παρακάτω τα πέντε πιο απρόσμενα «κόκκινα σημαιάκια», που δείχνουν πως ένας γάμος δεν θα έχει διάρκεια, ακόμα και πριν την τελετή.

Παντρεύεστε πολύ νέοι ή μετά τα 35

Οι εξαιρέσεις υπάρχουν πάντα, αλλά σύμφωνα με τους επιστήμονες αν ένα ζευγάρι είναι πολύ νέο ή έχει ξεπεράσει τα 34 έτη, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας για τον γάμο του είναι ελάχιστες. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες «αν παντρευτείς σε πολύ μικρή ηλικία υποτιμάς (έπειτα από λίγο τον σύντροφό σου) ενώ σε μεγαλύτερη είναι πολύ δύσκολο να δεθείς με τον άλλο». Επιπλέον, υπάρχουν επιστημονικές αναφορές που λένε πως για κάθε χρόνο που περιμένουμε να παντρευτούμε μετά τα 32, οι πιθανότητες διαζυγίου αυξάνονται κατά 5%.

Είστε απαισιόδοξοι

Είτε ως ζευγάρι είτε ως ξεχωριστά άτομα. Φαίνεται πως η χαρούμενη οπτική απέναντι στη ζωή είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία ενός γάμου. Μια μελέτη, μάλιστα, συνέδεσε τα χαμόγελα στις παιδικές φωτογραφίες των αγοριών με το πόσο ευτυχισμένος και επιτυχημένος θα είναι ο γάμος τους. Σύμφωνα με αυτή, τα αγόρια που δεν χαμογελούσαν ως παιδιά στις φωτογραφίες τους είχαν 500 πιθανότητες παραπάνω από εκείνα που χαμογελούσαν για διαζύγιο.

Η τεστοστερόνη ξεχειλίζει

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία που θέλουν την τεστοστερόνη να αποτελεί ελκυστικό χαρακτηριστικό στους άντρες. Σύμφωνα με έρευνα τα υψηλά επίπεδα της συγκεκριμένης ορμόνης συνδέονται με υψηλά ποσοστά διαζυγίων.

Ένας εκ των δύο καπνίζει

Και να που το κάπνισμα δεν κάνει κακό μόνο στη σωματική υγεία του καπνιστή, αλλά και στις σχέσεις του. Κι όμως, υπάρχει έρευνα που λέει πως λιγότερο πιθανό είναι να χωρίσουν τα ζευγάρια που δεν καπνίζουν καθόλου ή εκείνα που και τα δύο μέλη καπνίζουν. Όταν στη σχέση ο ένας καπνίζει και ο άλλος όχι, τότε αυτό είναι σοβαρή ένδειξη για την εξέλιξη του γάμου, καθώς καταδεικνύει διαφορές στον τρόπο ζωής.

Η νύφη είχε πολλές αμφιβολίες πριν τον γάμο

Είτε το πιστεύετε είτε όχι αν ένας άντρας έχει αφιβολίες και δεύτερες σκέψεις για τον γάμο του, αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Αντίθετα, αν η γυναίκα νιώθει μεγάλο άγχος και αβεβαιότητα για τον γάμο της, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο “The Journal of American Psychology“ το άγχος πριν τον γάμο (από την πλευρά της νύφης) αύξανε στο διπλάσιο τις πιθανότητες για διαζύγιο.

