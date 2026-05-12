Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Ήθελε να φύγει αθόρυβα, “δεν θέλω να γίνω σούργελο” μου έλεγε

THESTIVAL TEAM

Η Άννα Φόνσου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με την Φαίη Σκορδά, όπως παρακολουθήσαμε την Τρίτη στο Μεγάλο Κανάλι.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής ηθοποιός και ιδρύτρια του Σπιτιού του Ηθοποιού μίλησε για την απώλεια του καλού της συναδέλφου, Γιώργου Μαρίνου για τον οποίο και έφτιαξε ειδικό χώρο στο καλλιτεχνικό της σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, η Άννα Φόνσου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αισθάνομαι καταπληκτικά για την βραδιά που κάναμε για τον Γιώργο (σ.σ. Μαρίνο). Γιατί ο Γιώργος έφυγε αθόρυβα και γω ήθελα να φύγει με θόρυβο. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ”.

“Δεν θέλω να πιστεύω ότι λείπει. Του έκανα, λοιπόν, αυτό που ήθελε. Μια μουσική σκηνή που κάναμε μαζί στο Σπίτι του Ηθοποιού, βυσσινή με ροζ, την καρέκλα που καθόταν, τα ρούχα απ’ όλη την καριέρα του. Είμαι πολύ συγκινημένη. Πιστεύω από εκεί ψηλά θα βλέπει ότι έκανα αυτό που ήθελε”.

“Ήθελε να φύγει αθόρυβα και μου το έλεγε, “δεν θέλω να γίνω σούργελο, δεν θέλω να με συζητάνε”. Γι’ αυτό σεβάστηκα και την επιθυμία του, να μην τηλεφωνιόμαστε. Μου ‘γραψε ένα γράμμα που ΄ναι μόνο για μένα” συμπλήρωσε, ακόμα, η Άννα Φόνσου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

