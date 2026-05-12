Γεωργιάδης: Αυτή είναι η φωτογραφία που αλλοίωσαν και άρχισαν να βρίζουν εμένα και την οικογένειά μου

Τη φωτογραφία την οποία χρησιμοποίησαν «και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου» έδωσε στη δημοσιότητα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για εξώφυλλο περιοδικού από την Σερβία το 2024, με τον κ. Γεωργιάδη να εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ πώς έγινε η παραποίηση της φωτογραφίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εναντίον του.

«Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο» τονίζει ο υπουργός Υγείας.

«Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου»

Η διάψευση

Είχε προηγηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας απάντηση του κ. Γεωργιάδη για φωτογραφία που, όπως έγραφε, «απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή» .

Όπως ανέφερε κατηγορηματικά, «η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI».

«Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεων μου . Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου. Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις» γράφει ακόμα ο υπουργός Υγείας.

Καταλήγοντας, δε, επισημαίνει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης: «Το να μετατρέπεται μία ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους θα το ξαναπώ αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή».

