Χαλκιδική: Μαθητές αντικατέστησαν τις φθαρμένες σημαίες του σχολείου τους – Δείτε βίντεο

Χαλκιδική: Μαθητές αντικατέστασαν τις φθαρμένες σημαίες του σχολείου τους – Δείτε βίντεο

Μια σπουδαία πρωτοβουλία που αναδεικνύει το ήθος και τις αξίες της νέας γενιάς πήρε σάρκα και οστά στο Γενικό Λύκειο Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Οι μαθητές του σχολείου, παρατηρώντας τη φθορά που είχε επιφέρει ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες στις σημαίες που κοσμούσαν το σχολικό κτίριο, αποφάσισαν να τις αντικαταστήσουν.

Η εικόνα μιας φθαρμένης σημαίας αποτελεί συχνά μια θλιβερή διαπίστωση σε αρκετά δημόσια κτίρια στη χώρα μας. Ωστόσο, για τους μαθητές της Κασσάνδρας, αυτό δεν αποτέλεσε απλώς μια παρατήρηση, αλλά αφορμή για κινητοποίηση. Με δική τους πρωτοβουλία και με τη βοήθεια των καθηγητών τους, οι παλιές σημαίες αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν από νέες, προσδίδοντας ξανά στο σχολείο την εικόνα που του αρμόζει. Τοποθέτησαν την ελληνική σημαία στον κεντρικό ιστό και τις σημαίες της Μακεδονίας και του Βυζαντίου στους άλλους δύο ιστούς.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησαν, περιγράφουν πως πήραν την απόφαση αυτή και προτρέπουν άλλους μαθητές να τους μιμηθούν.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσαν οι μαθητές του ΓΕΛ Κασσάνδρας.

@gel.kass Ο σεβασμός ξεκινάει από ψηλά! 🇬🇷 Μαζί με τους καθηγητές μας, πήραμε την πρωτοβουλία να αντικαταστήσουμε τις φθαρμένες σημαίες του σχολείου μας. Δεν περιμένουμε να σχιστούν για να θυμηθούμε την αξία τους. Τις προσέχουμε γιατί είναι η ταυτότητά μας και η υπερηφάνειά μας. 💡 Ιδέα για όλα τα σχολεία: Μην τις αφήνετε να «λιώνουν». Δώστε τους ξανά ζωή! Και μην ξεχνάτε: Κανένας δεν πρέπει να φοβάται να τιμά το σύμβολο της πατρίδας του. 🇬🇷🇨🇾 #greekschool #respect #proud #hellenicflag #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

