Δημοσκόπηση Interview: Ο Τσίπρας πάνω από το ΠΑΣΟΚ πριν κάνει κόμμα, πιο χαμηλά η Καρυστιανού – Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ

Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να μειώσει περισσότερο τους φόρους ώστε να αντιμετωπιστεί το νέο κύμα ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή στέλνουν οι πολίτες μέσω της δημοσκόπηση της Interview για την «Political».

Από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, προκύπτει ότι το πρώτο που έχουν κόψει οι πολίτες για να αντέξουν την ακρίβεια είναι οι αγορές ρούχων, παπουτσιών αλλά και οι έξοδοι. Παρά όμως τη δύσκολη συγκυρία, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στην πρώτη θέση με 31% στο ερώτημα «ποιον πρωθυπουργό εμπιστεύεστε περισσότερο».

Στη δεύτερη θέση με 16,9% έρχεται ο «κανένας» ενώ στην 3η θέση με 15,1% έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Τι «έκοψαν» οι πολίτες

Η δημοσκόπηση που έγινε από 5 Μαΐου έως και 11 Μαΐου έδειξε πως οι πολίτες έκοψαν αρχικά τις δαπάνες για ρούχα και παπούτσια με ποσοστό 20,8% και ακολουθούν ο περιορισμός στις εξόδους κατά 20, 6%, η μείωση των δαπανών στο σουπερμάρκετ κατά 13,7%, των μετακινήσεων κατά 11,6%, η αναβολή των διακοπών ταξιδιών κατά 10,3%, των ιατρικών εξετάσεων κατά 6%, ενώ το 5,5% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι συνεπής σε υποχρεώσεις του (ενοίκια, κοινόχρηστα, δάνεια). Τέλος, το 5% των ερωτηθέντων απαντά «τίποτα από όλα αυτά, δεν έχω θέμα».

Στην επόμενη ερώτηση «με ποιον από τους παρακάτω τρόπους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια: (μέχρι τρεις απαντήσεις)», το 26% απαντά με μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το 17,2% με μείωση της φορολογίας εισοδήματος, το 17,1% με ελέγχους στην αγορά, το 15% με μείωση ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το 12,7% με την επιβολή πλαφόν σε συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες, το 6,1% με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, το 2,8% με επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, το 1,6% με επιδόματα (fuel pass, market pass), «άλλο» το 1,3%, ενώ το 0,2% απαντά τίποτα από αυτό, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι».

Ποιον βλέπουν δεύτερο

Στην ερώτηση «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο», το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ, το 22,9% το κόμμα Τσίπρα, το 11,3% το κόμμα Καρυστιανού, το 9,4% «άλλο» και το 7,3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», την πρωτιά καταλαμβάνει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%, ενώ στη δεύτερη θέση με μεγάλη απόσταση (16,9%) βρίσκεται η απάντηση «κανέναν».

Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, η Μαρία Καρυστιανού με 5,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,6% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 1%.

Στην ερώτηση «αν θα πάει ο πρωθυπουργός σε πρόωρες εκλογές ή όχι», το 50% απαντάει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, το 45,4% ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές και το 4,6% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 26,8% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 13,7% και διαφορά 13,1 ποσοστιαίων μονάδων από την κυβερνητική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, το κόμμα Καρυστιανού με 7,8%, το ΚΚΕ με 5,2%, η Ελληνική Λύση με 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,9%, η Νίκη με 0,8%, η Νέα Αριστερά με 0,6%, το «άλλο» με 2,7%, ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 10,5%.

Πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, στην οποία δεν προσμετρώνται οι αναποφάσιστοι, το 30,1% απαντά τη ΝΔ, με τη «γαλάζια» παράταξη να μένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 15,1%, το ΠΑΣΟΚ με 14,9%.

Από την άλλη, το κόμμα Καρυστιανού με 8,7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νίκη με 0,9% και η Νέα Αριστερά με 0,7%.

