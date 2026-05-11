Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στο ριάλιτι επιβίωσης – Αναστέλλεται η μετάδοση

THESTIVAL TEAM

Σοβαρό ατύχημα είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το κανάλι. Σύμφωνα μάλιστα με τον τηλεοπτικό σταθμό, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του συμβάντος.

"Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί", τονίζει στην ανακοίνωσή του το κανάλι.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.

