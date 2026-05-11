Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι που έπεσαν από πατίνι και τραυματίστηκαν

Μάστιγα αποτελούν πλέον τα τροχαία με πατίνια, αφού τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν τραυματιστεί αφότου έχουν χάσει τον έλεγχο του πατινιού ή έχουν συγκρουστεί με άλλα οχήματα.

Χθες το μεσημέρι, δύο ανήλικοι στα Χανιά έπεσαν από το πατίνι και τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο 15χρονοι βρέθηκαν τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι στα Χανιά, σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά.

Οι δύο ανήλικοι φαίνεται να επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι, όταν για άγνωστο λόγο έχασαν τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το πατίνι να εκτραπεί της πορείας του και να βγουν εκτός οδοστρώματος.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

