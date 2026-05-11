Θεσσαλονίκη: 20.000 λίτρα απορριμμάτων μάζεψαν οι Cleaningans στο Πλαγιάρι – Απομάκρυναν καναπέδες, προφυλακτήρες και μπανιέρα – Φωτο

20.000 λίτρα απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από το Άλσος Τούμπας Πλαγιαρίου σε κοινή

περιβαλλοντική δράση των Cleaningans και του Δήμου Θέρμης

Μία ακόμη σημαντική περιβαλλοντική παρέμβαση πραγματοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση Cleaningans, αυτή τη φορά στο Άλσος Τούμπας Πλαγιαρίου, σε συνεργασία με τον Δήμος Θέρμης και την Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 10/5, με τη συμμετοχή περίπου 30 εθελοντών και εθελοντριών, οι οποίοι βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή με στόχο την αποκατάσταση σημείων που είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά από ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν τόσο στο άλσος του λόφου Τούμπας όσο και σε τρία διαφορετικά σημεία κάτω από αυτό και κατά μήκος του χωματόδρομου, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε πρόσφατη κοινή αυτοψία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης.

Η εικόνα που συνάντησαν οι συμμετέχοντες ήταν χαρακτηριστική της αυθαίρετης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και υλικών ανακαίνισης μέσα στη φύση. Καναπέδες, στρώματα, προφυλακτήρες, εξαρτήματα οχημάτων, μπανιέρες, βαρέλια, χαλιά και σπασμένα έπιπλα είχαν μετατρέψει σημεία του άλσους σε άτυπη χωματερή.

Μετά από περίπου δύο ώρες απαιτητικής δράσης, απομακρύνθηκαν περισσότερα από 20.000 λίτρα απορριμμάτων και πάνω από 35 σακούλες χωρητικότητας 100-250 λίτρων, ενώ μεταξύ των ογκωδών αντικειμένων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται:

5 καναπέδες

5 καρέκλες

4 προφυλακτήρες

4 στρώματα

1 μπανιέρα

1 βαρέλι

1 ελαστικό μηχανής

σπασμένα έπιπλα, χαλιά και διάφορα ακόμη απορρίμματα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα λεγόμενα «επαγγελματικά απορρίμματα», όπως προφυλακτήρες και πλαστικά μέρη οχημάτων, ευρήματα που καταδεικνύουν πως η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα περιβαλλοντικής ασυνειδησίας.

Οι Cleaningans ευχαριστούν θερμά τον Δήμος Θέρμης για την ουσιαστική στήριξη της δράσης και συγκεκριμένα τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Στέλιο Γκιζάρη και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιαρίου Νίκο Κουλέτα για την παρουσία τους στο πεδίο και τη σημαντική συμβολή τους στην απομάκρυνση των απορριμμάτων με τη χρήση δύο φορτηγών οχημάτων.

Όπως επισημαίνει η ομάδα: «Οι εικόνες της εγκατάλειψης είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Οι άνθρωποι αυτής της δράσης, παράδειγμα προς μίμηση».

Οι Cleaningans συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, προωθώντας ενεργά την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τον εθελοντισμό και την αλλαγή νοοτροπίας και περιβαλλοντικής κουλτούρας.