Θεσσαλονίκη: Η μαρτυρία που ξεσκέπασε τη δολοφονία στα Κύμινα – Έριξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα. Κίνητρο της στυγερής δολοφονίας φαίνεται να ήταν διαφορές σε υπόθεση ναρκωτικών, ενώ κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του εγκλήματος έπαιξε η μαρτυρία ενός πολίτη σε αστυνομικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στις Αρχές, το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις άνδρες -ο δολοφονημένος και οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών- μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων, προκειμένου να πάρουν ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να είχε κρύψει στο σημείο το θύμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά που περίμεναν να βρουν. Τότε ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και τον εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, θεωρώντας πως εκείνος τον είχε κοροϊδέψει.

Τόσο ο άνδρας που πυροβόλησε όσο και ο άλλος που ήταν παρών στο έγκλημα έχουν συλληφθεί και φέρονται να έχουν ισχυριστεί στους αστυνομικούς πως έριξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως έδεσαν τη σορό με τούβλα, ώστε να πάει στον πάτο του ποταμού. Στο σημείο του εγκλήματος οι Αρχές έχουν εντοπίσει έναν κάλυκα.

Η μαρτυρία που ξεσκέπασε το έγκλημα

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του εγκλήματος έπαιξε η μαρτυρία ενός πολίτη στην Αστυνομία, η οποία έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πολίτης πλησίασε αστυνομικό γύρω στις 03:00 σήμερα τα ξημερώματα και του ανέφερε πως τα δύο τους παιδιά ήταν μάρτυρες της ανθρωποκτονίας του 54χρονου. Είπε επίσης πως οι δύο δράστες τοποθέτησαν τη σορό του άνδρα σε αυτοκίνητο και μάλιστα αποκάλυψε και τον αριθμό κυκλοφορίας που έφεραν οι πινακίδες του οχήματος.

Αφού τα τρία αυτά άτομα κατέθεσαν σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, ξεκίνησαν οι έρευνες της Αστυνομίας με συνέπεια να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δύο δράστες.

Τις τελευταίες ώρες στελέχη της ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού.