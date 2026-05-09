Μαρία Κανελλοπούλου: Μου είχε μείνει μόνο η αδερφή μου και δεν ήθελα να τη βασανίζω και να τη στενοχωρώ

Η Μαρία Κανελλοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου και προσπάθησε να ξετυλίξει το «φιλμ» της ζωής της. Αναφέρθηκε στη σχέση με την αδερφή της αλλά και στις απώλειες της μητέρας και του πατέρα της, σε μικρή ηλικία. Για να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της απευθύνθηκε σε ψυχίατρο και δεν το μετάνιωσε.

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέφερε στην εκπομπή του Action 24: «Η ζωή μου είναι σαν τα καλάθια με τα μισοτελειωμένα πλεκτά. Δεν ξέρω γιατί είναι μισοτελειωμένα. Δεν το έχω επιλύσει παρότι έχω δοκιμάσει να το επιλύσω και ιατρικώς. Κάποια πράγματα πρέπει να τα βρεις και μόνος σου. Ένας ψυχίατρος που συνάντησα μου είπε “σε δύο πράγματα δεν μπορούμε να παρέμβουμε, στο DNA σας και στα παιδικά σας χρόνια”. Προσπάθησα.

Πιστεύω πάρα πολύ στην ψυχιατρική και στην ψυχολογία και αν δεν είχα συναντηθεί με αυτή την επιστήμη σε μία εποχή που το κρύβαμε, χρειάστηκε να το κρύβω από τους καλύτερούς μου φίλους. Πήγα σε αλλεπάλληλες κρίσεις και δυσκολίες που είχα και επειδή μου είχε μείνει μόνο η αδερφή μου και δεν ήθελα να τη βασανίζω και να τη στενοχωρώ, γιατί παρά τη μικρή διαφορά ηλικίας που είχαμε, συμπεριφέρθηκε σαν μάνα».

Όπως αποκάλυψε, η αδερφή της έγινε η «μάνα» της, καθώς η μητέρα τους έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς: «Χάσαμε τη μητέρα μας και υπήρχε το πένθος στη ζωή μου. Εγώ ήμουν ένα μικρό κορίτσι, που ακολουθούσα της χήρες και τους χρωστάω πάρα πολλά γιατί μου έμαθαν πώς να ανάβω τα καντήλια, να μην τα παίρνει ο αέρας, να στέκονται τα λουλούδια στα ανθοδοχεία και άλλα πολλά. Είναι τελετουργικό και θεμελιακό για τον τρόπο που μεγαλώνεις και επιλέγεις τι θα κάνεις μετά», δήλωσε η ηθοποιός.

Η Μαρία Κανελλοπούλου ανέφερε πως φίλη της μητέρας της τη φώναζε «ορφανό», κάτι που ένιωσε πραγματικά όταν πέθανε και ο πατέρας της: «Η μαμά μιας φίλης μου με αποκαλούσε ορφανό. Από φροντίδα το έκανε. Στα 20 έφυγε και ο πατέρας μου και έγινα πραγματικά ορφανό παιδί», είπε.