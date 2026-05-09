Μεγάλη χορωδιακή συνάντηση σήμερα στο Δημαρχείο Πανοράματος αφιερωμένη στην Ίμβρο

Μια συγκινητική μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ιστορική πατρίδα της Ίμβρου συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας – Θράκης, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στις 6.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» του Δημαρχείου Πανοράματος.

Η εκδήλωση με τίτλο «Οι φίλοι μας τραγουδάνε για την Ίμβρο» συγκεντρώνει χορωδίες της πόλης και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό σημείο συνάντησης της μουσικής παράδοσης με τη συλλογική μνήμη.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Επίτιμο Μέλος της Ιμβριακής Ένωσης, κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης, κ. Παύλος Σταματίδης.

Συμμετέχουν οι χορωδίες με την σειρά που εμφανίζονται:

-Μικτή Χορωδία Ιμβριακής Ένωσης

-Πολυφωνική Χορωδία Θεσσαλονίκης

-Μικτή Χορωδία Δήμου Πυλαίας

-Μικτή Χορωδία «Φιλάρετος» Πυλαία Θεσσαλονίκης

-Μικτή Χορωδία Χριστιανικής Καταφυγής Αγίου Δημητρίου

-Κανταδόροι της Ίμβρου (Ιμβριακή Ένωση)

«Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας για την Ίμβρο μας. Οι μελωδίες των χορωδιών μας γίνονται ένα με την προσπάθεια των ανθρώπων που κρατούν την Ίμβρο ζωντανή. Υμνούμε τη μεγάλη δικαίωση των ελληνικών σχολείων που άνοιξαν ξανά μετά από μισό αιώνα σιωπής και το ελληνικό κουδούνι που ηχεί πάλι στα χωριά. Το αποτέλεσμα ενός παλλαϊκού αγώνα που με πρωτοστάτη τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, την επίμονη προσπάθεια των Ιμβριακών Ενώσεων, αλλά κυρίως με το πείσμα των απανταχού Ιμβρίων, οι Θερμοπύλες της παιδείας και της παράδοσης έμειναν όρθιες. Όλοι μαζί κράτησαν τη φλόγα αναμμένη και άνοιξαν τον δρόμο της επιστροφής. Σήμερα, το αντάμωμά μας εδώ στο Πανόραμα είναι μια δήλωση παρουσίας δίπλα σε όσους αγωνίζονται καθημερινά για την παιδεία και την ταυτότητά μας στο νησί και πρωτίστως μία υπόσχεση ότι η Ίμβρος δεν θα μείνει ποτέ μόνη», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.