Ίος: Νεκρός εντοπίστηκε τουρίστας σε σκάφος στο λιμάνι

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης ένας 69χρονος αλλοδαπός επιβάτης, υπήκοος Γερμανίας, ο οποίος επέβαινε σε επιβατηγό-τουριστικό σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Ίου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του από άλλο επιβάτη του σκάφους. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Ίου, που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 69χρονου.

