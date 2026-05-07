Συγκλόνισε στον επικήδειο για τον Νικήτα ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης: “Συγγνώμη για όσα δεν κάναμε, δεν θα ξανακουστεί πυροβολισμός”

Με δάκρυα στα μάτια και ένα λουλούδι στα χέρια συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 21χρονο Νικήτα, που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του φίλου του.

Η κηδεία τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Χώνο Μυλοποτάμου το μεσημέρι της Πέμπτης. Συγκινημένοι οι ιερείς του χωριού μίλησαν για τον νεαρό που «ήξερε να αγαπά, να έχει φίλους».

Με τα λόγια του συγκλόνισε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ. Πρόδρομος. Ο Μητροπολίτης, σύμφωνα με το creta24, κάλεσε τους παρευρισκόμενους, απευθυνόμενος και σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά τον χαμό του 21χρονου. «Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης. Αλλά αυτή είναι η λεβεντιά της Κρήτης, να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του, μα και όταν πονά».

«Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγγνώμη μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε. Και σε παρακαλώ από εκεί ψηλά, να μην πάψεις παιδί μου, μαζί με άλλους αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής, για να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο», κατέληξε ο μητροπολίτης.

Με μαντινάδα αποχαιρέτησε τον Νικήτα η μικρή του αδελφή

Η μικρή αδελφή του Νικήτα, Μαρία, τον αποχαιρέτησε με μία μαντινάδα. Μετά, οι Κρητικοί καλλιτέχνες Νικομανώλης Νύκταρης και Γρηγόρης Σαμόλης τραγούδησαν για τον αδικοχαμένο Νικήτα.

Στη συνέχεια, ο 21χρονος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στο κοιμητήριο του χωριού.