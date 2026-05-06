Τουρκία: Ο νέος πύραυλος Yıldırımhan που παρουσίασε με βεληνεκές 6.000 χιλιόμετρα – Δείτε εικόνες

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση έκανε εχθές, Τρίτη, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στην αμυντική έκθεση Saha Expo 2026, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Κωνσταντινούπολη.

Αποκάλυψε τον πύραυλο «YILDIRIMHAN», τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πυραύλου στην έκθεση, ο «YILDIRIMHAN» έχει βεληνεκές 6.000 χλμ. και μπορεί να φτάσει ταχύτητες μεταξύ Mach 9 και Mach 25.

Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Εικόνες από την παρουσίαση του πυραύλου

Δεν είναι γνωστό σε ποια φάση ανάπτυξης βρίσκεται ο πύραυλος «YILDIRIMHAN», ούτε έγιναν γνωστά περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η Τουρκία έχει ήδη αναπτύξει τον βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς (SRBM) τύπου Tayfun, με βεληνεκές πάνω από 300 χιλιόμετρα, ενώ θέλει να αναπτύξει και νέα έκδοση με μεγαλύτερο βεληνεκές, άνω των 1.000 χιλιομέτρων (MRBM).

Πηγή: OnAlert.gr

