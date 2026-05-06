Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα του Μάθιου Πέρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Αντικείμενα που συνδέονται με τη ζωή και την καριέρα του Μάθιου Πέρι πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία, με στόχο την ενίσχυση φιλανθρωπικού έργου που αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται σπάνια memorabilia από τη θρυλική σειρά «Friends», όπως υπογεγραμμένα σενάρια, καθώς και αντικείμενα με αναφορές στην ποπ κουλτούρα που σημάδεψε την τηλεοπτική του πορεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ένα χειροποίητο τραπέζι πινγκ-πονγκ με θεματική Batman, αλλά και αντίγραφο του χαρακτηριστικού κίτρινου κάδρου από το “ματάκι” της πόρτας στο διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ.



Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου και θα διεξαχθεί από τον οίκο Heritage Auctions. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Matthew Perry Foundation, έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε προς τιμήν του ηθοποιού και επικεντρώνεται στην υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού, αλλά και στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος γύρω από την εξάρτηση.

Ο Μάθιου Πέρι είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό σε αλκοόλ και ναρκωτικά, ένα πρόβλημα που τον συνόδευσε για μεγάλο μέρος της ζωής του. Το 2023 βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών στο υδρομασάζ της κατοικίας του στο Χόλιγουντ. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός του αποδόθηκε στις οξείες επιδράσεις της ουσίας κεταμίνης.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Λίζα Καστέλερ Κάλιο, υπογράμμισε ότι η φιλοσοφία του Πέρι γύρω από την εξάρτηση ήταν βαθιά ανθρωποκεντρική, τονίζοντας πως πίστευε στην ανάγκη αντιμετώπισης της νόσου με επιστημονικά εργαλεία και χωρίς κοινωνικό στίγμα. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμβάλλει στην επέκταση της πρόσβασης σε θεραπείες και στην ενίσχυση της ιδέας ότι κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνος του τον αγώνα αυτό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου των «Friends», όταν η σειρά ήταν ακόμη γνωστή ως «Six of One». Το σενάριο φέρει τις υπογραφές όλων των βασικών πρωταγωνιστών, μεταξύ των οποίων οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ. Η αρχική τιμή εκκίνησης για το συγκεκριμένο κομμάτι έχει οριστεί στα 500 δολάρια.

Στη δημοπρασία θα διατεθούν συνολικά 26 σενάρια από επεισόδια της σειράς, ένα βραβείο SAG που είχε απονεμηθεί στον Πέρι το 1995, ένας αυθεντικός πίνακας του Banksy, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, όπως ρολόι με θεματική Batman.

Πριν από τη δημοπρασία, τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο Μπέβερλι Χιλς από τις 18 έως τις 29 Μαΐου, ενώ η τελική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου στο Ντάλας, με φυσική παρουσία αλλά και δυνατότητα συμμετοχής διαδικτυακά, σύμφωνα με τον Guardian.

