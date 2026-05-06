Δολοφονία στην Κρήτη: “Παιδί μου δεν σε γλίτωσα” – Ραγίζουν καρδιές στο σπίτι του 21χρονου Νικήτα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα, όπου νωρίτερα σήμερα το απόγευμα έφτασε η σορός του.

Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος, για το τελευταίο του ταξίδι… Οι γονείς και τα αδέρφια του είναι υποβασταζόμενοι, κλαίνε και θρηνούν για το παλικάρι τους που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή. «Παιδί μου και δε σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του, σύμφωνα με το CRETA24

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, από χθες, συγγενείς και φίλοι, βρίσκονται εκεί για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια που πενθεί και θρηνεί τον άδικο χαμό του 21χρονου. Οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες.

«Σε περιμένω να γυρίσεις». Σε αυτά τα σπαρακτικά λόγια της αδερφής του Νικήτα Γεμιστού αποτυπώνονται οι τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια του 21χρονου, που δολοφονήθηκε την Τρίτη (05/05) στην Αμμουδάρα, από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο και ο οποίος «έσβησε» μετά από μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πριν από τρία χρόνια.

Η αδερφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει, αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω».

