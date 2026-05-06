Ιράν για Μουντιάλ: Οικοδέσποινά μας η FIFA, όχι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ

Η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού έμοιαζε δεδομένη τις τελευταίες μέρες, όμως μία δήλωση του προέδρου της ιρανικής Ομοσπονδίας έδειξε ότι υπάρχουν σκέψεις ακόμα στο «στρατόπεδο» της Εθνικής ομάδας

Το Ιράν αναμένεται να συναντηθεί με τη FIFA έως τις 20 Μαΐου για να συζητηθεί το ζήτημα συμμετοχής του στο Μουντιάλ, εξαιτίας του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Μεχντί Τατζ, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, επέστρεψε από τα καναδικά σύνορα την περασμένη εβδομάδα, πριν από το συνέδριο της FIFA και θεωρεί ότι η μεταχείριση προς το μέρος του δεν ήταν η πρέπουσα.

Ο Τατζ είπε ότι η απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα και να μην πάει στο συνέδριο ήταν δική του επιλογή, αλλά ο υπουργός μετανάστευσης του Καναδά επιβεβαίωσε στο κοινοβούλιο ότι η βίζα του προέδρου της FFIRI είχε ακυρωθεί ενώ βρισκόταν στον αέρα, λόγω των διασυνδέσεών του με το IRGC.

«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση εκεί, για το ταξίδι μας, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας, ειδικά το IRGC. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή. Εάν υπάρχει τέτοια εγγύηση και η ευθύνη αναληφθεί σαφώς, τότε ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη στον Καναδά δεν θα συμβεί ξανά», είπε ο Τατζ.

«Πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το οποίο προκριθήκαμε, και η οικοδέσποινά μας είναι η FIFA -όχι ο κ. Τραμπ ή οι ΗΠΑ», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ιράν.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε, πως το Ιράν θα πάει στις ΗΠΑ και θα αγωνιστεί όπως έχει προγραμματιστεί, παρά το αίτημά του τον Μάρτιο να μεταφερθούν οι αγώνες του στο Μεξικό.

