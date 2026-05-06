Πράξη Αγάπης: Επείγουσα έκκληση για την 26χρονη Αντονέλα που δίνει μάχη με τον χρόνο

Δημόσια έκκληση για τη στήριξη της 26χρονης Αντονέλας απευθύνουν οι άνθρωποι του Οργανισμού Πράξη Αγάπης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού, η Αντονέλα αντιμετωπίζει σοβαρή μορφή κυφοσκολίωσης, με την υγεία της να επιδεινώνεται έντονα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Πράξη Αγάπης, η 26χρονη, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλοδεσίας η οποία ωστόσο δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σήμερα, η Αντονέλα παρουσιάζει σημαντικά κινητικά και αναπνευστικά προβλήματα, υποφέροντας καθημερινά από πόνους οι οποίοι περιορίζουν ουσιαστικά τη λειτουργικότητά της.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η πιο πρόσφατη ιατρική εκτίμηση αναφέρει πως απαιτείται η άμεση εισαγωγή της νεαρής σε εξειδικευμένο ορθοπεδικό κέντρο του εξωτερικού, όπου έχει προγραμματιστεί η χειρουργική αποκατάσταση της κυφοσκολίωσης. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης και ρομποτικά υποβοηθούμενης πλοήγησης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αντονέλα.

Όπως, ωστόσο, αναφέρουν από την Πράξη Αγάπης, το κόστος της επέμβασης, τα νοσηλεία και τα απαραίτητα υλικά, υπερβαίνουν κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας.

Για τον λόγο αυτό, οι άνθρωποι του Οργανισμού προσπαθούν να συγκεντρώσουν άμεσα το απαιτούμενο ποσό, και -όπως λένε- περαιτέρω καθυστέρηση ενδέχεται να επιδεινώσει μη αναστρέψιμα την κατάσταση της υγείας της Αντονέλας.

Το συγκεκριμένο χειρουργείο, αναφέρουν ακόμη, αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική προοπτική για τη βελτίωση της καθημερινότητάς της 26χρονης και την επαναφορά των βασικών λειτουργιών της.

Έτσι, η Πράξη Αγάπης καλεί το κοινό να συμβάλει στην προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η άμεση πραγματοποίηση της επέμβασης της Αντονέλας.

Δείτε ΕΔΩ πώς μπορείτε να βοηθήσετε.