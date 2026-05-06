Ντόρα Μπακογιάννη: “Έχω μετανιώσει που δεν έκανα άλλα δύο παιδιά – Είμαι τυχερή που ερωτεύτηκα δύο φορές”

Στους έρωτες της ζωής της – τον Παύλο Μπακογιάννη και τον Ισίδωρο Κούβελο – στα σχέδιά της για περισσότερα παιδιά αλλά και τη σχέση της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μιλώντας στο MEGA και τη Φαίη Σκορδά, η πρώην υπουργός είπε ότι «η είναι ευλογία. Αν έχω μετανιώσει κάτι στη ζωή μου ήταν ότι δεν έκανα άλλα δύο παιδία. Ήταν στο πρόγραμμα αλλά είναι αυτό που λένε ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Ήμουν 22 όταν έκανα τον Κώστα και την Αλεξία και είχα προγραμματίσει μέχρι τα 30 να κάνω άλλα δύο παιδιά. Καλά πήγε αυτό, έχασα τον άνδρα μου και έτσι είμαι η μόνη που έχω 2 παιδιά. Οι αδερφές μου έχουν από 4 παιδιά και ο Κυριάκος 3.

Ωστόσο σημείωσε ότι «πρέπει να είσαι πολύ τυχερός να ερωτευτείς δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Μπακογιάννη και τον Ισίδωρο. Είμαστε 27 χρόνια με τον Ισίδωρο και είναι πολύ ωραίο ο σύντροφος, ο άνθρωπός σου στο συναισθηματικό επίπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χρειάζεται στήριξη. Έχεις ανάγκη από τους δικούς σου ανθρώπους από την καλή τους κουβέντα, να σε σηκώσουν όταν πέφτεις».

Όσον αφορά τη σχέση της με τον πρωθυπουργό και αδερφό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «είμαστε μια οικογένεια πολύ αγαπημένη. Η σχέση η οικογενειακή είναι πολύ ισχυρή και καλή. Είναι λογικό γιατί μας μεγάλωσαν δύο άνθρωποι που είχαν πολύ αγάπη να δώσουν. Μας έδωσαν πολύ σιγουριά στην αγάπη τους. Μεταξύ τους δε ήταν από τις σχέσεις που εύχεσαι να έχεις κάποτε. Είναι ο μικρός μου αδερφός πώς να το κάνουμε. Είναι μια σχέση που δεν θα αλλάξει. Αυτός πότε ακούει, πότε δεν ακούει. Εγώ τη λέω τη γνώμη μου πάντα, αυτό το έχω κατακτήσει πολιτικά. Δεν βάζω πια φίλτρα για να μην πουν ή σχολιάσουν. Τα λέω όπως τα σκέφτομαι, λέω πάντα την αλήθεια όπως τη βλέπω εγώ και κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι παραφέρομαι πολιτικά».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν υπάρχουν άνθρωποι που έχει απορρίψει, η κυρία Μπακογιάννη είπε «πλέον δεν θα βάλω στο σπίτι μου ανθρώπους που δεν πάω. Αυτό έρχεται με την ηλικία, είναι το δικαίωμα που αποκτά κανείς. Η τοξικότητα ορισμένων ανθρώπων με ενοχλεί που προτιμώ να τους βγάλω από τη ζωή μου. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπα ότι δεν είσαι συνομιλητής για μένα. Με βρίζει, μου λέει, δεν απαντώ ποτέ. Είναι απόφαση αυτό».