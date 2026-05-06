Θεσσαλονίκη: Δράση για την παράνομη στάθμευση στο κέντρο με πρωτοβουλία του μικρού Λεάνδρου που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης – Εικόνες και βίντεο

Μήνυμα σεβασμού και ίσης προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους έστειλαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, η ομάδα ACT NOW και μαθητές σχολείων της πόλης, μέσα από δράση ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο.

Σημείο συνάντησης αποτέλεσε η Πλατεία Αριστοτέλους, κάτω από την οδό Τσιμισκή, όπου συμμετέχοντες μοίρασαν ενημερωτικά καρτελάκια με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα σε ράμπες και διαβάσεις ατόμων με αναπηρία.

Στη δράση συμμετείχαν μαθητές από το 12ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών», στέλνοντας μήνυμα υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.

Κεντρικό πρόσωπο της πρωτοβουλίας αποτέλεσε ο μικρός Λέανδρος Παπαχαραλαμπίδης, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης και έχει αναπτύξει έντονη δράση σε ζητήματα προσβασιμότητας, αν και απουσίαζε λόγω ίωσης.

«Η αφορμή για τη συνάντησή μας σήμερα είναι ο καταπληκτικός Λέανδρος, που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης. Τον τελευταίο χρόνο, μαζί με τον πατέρα του, επισκέπτονται το δημαρχείο και δραστηριοποιούνται σε θέματα προσβασιμότητας. Συζητούμε την ενεργοποίηση των πολιτών πάνω σε αυτό το θέμα. Σήμερα είναι εδώ πολλοί φίλοι του συμμετέχοντας στη δράση», ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο δήμος έχει προγραμματίσει την κατασκευή 400 ραμπών σε πεζοδρόμια, επισημαίνοντας την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας: «Όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν παρκάρουμε σε ράμπες και σε διελεύσεις τυφλών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του μικρού Λέανδρου υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας ότι αφορά το σύνολο των πολιτών. «Κάνουμε μόδα την ίση προσβασιμότητα και τον σεβασμό. Να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και άτομα με προβλήματα όρασης. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία δίνουμε ένα μήνυμα σεβασμού», ανέφερε.

