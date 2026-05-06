Τρύφωνας Σαμαράς: Όταν χόρευε ημίγυμνος σε μπάρα, με δερμάτινο παντελόνι, στα 90s – Δείτε βίντεο

Ο Τρύφωνας Σαμαράς δημοσίευσε βίντεο στο Instagram από την εποχή που ήταν θαμώνας στο μπαρ «Αλέκος» στον Κάλαμο. Γύρισε πίσω τον χρόνο στη δεκαετία του ’90 όταν άρχισε να γίνεται γνωστός μέσα από τη δουλειά και τις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις του.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο ίδιος να χορεύει ημίγυμνος πάνω στο μπαρ φορώντας ένα κόκκινο παντελόνι. «On the bar» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Τρύφωνας Σαμαράς εκφράζοντας την αγάπη του για τους ιδιοκτήτες του μπαρ.

Το συγκεκριμένο κλαμπ είναι ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά της Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί από το 1978 στους Αγίους Αποστόλους Καλάμου. Φημίζεται για τα δυνατά πάρτι, τα live events και τις εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών και DJs.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς αποφοίτησε από το λύκειο και ξεκίνησε την καριέρα του ως κομμωτής στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το 1997, ίδρυσε τη δική του επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο γνωστός κομμωτής, γίνεται τηλεοπτική προσωπικότητα, λαμβάνοντας μέρος σε πολλά τηλεοπτικά σόου, ριάλιτι, τηλεοπτικές εκπομπές και παραστάσεις.

Προ μηνών ο Τρύφωνας Σαμαράς πέρασε δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια της σκυλίτσας του. Το βράδυ του Σαββάτου (21/2/26) όταν έγινε αναφορά στο περιστατικό, στον τηλεοπτικό αέρα, ο Τρύφωνας Σαμαράς δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα.