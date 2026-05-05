Σφοδρή κριτική Δανιηλίδη για το αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Προειδοποιήσεις για περαιτέρω απαξίωση εν μέσω σεναρίων αποχώρησης της Ryanair

Έντονη ανησυχία για το μέλλον του αεροδρομίου «Μακεδονία» εκφράζει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, με αφορμή τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη απομάκρυνση της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη.

Ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν άμεσα προσοχή, ώστε να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση στο αεροδρόμιο, το οποίο διαχειρίζεται η Fraport Greece. Όπως τονίζει, τυχόν αποχώρηση της Ryanair θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τη διεθνή συνδεσιμότητα της πόλης και θα ενισχύσει την αίσθηση εγκατάλειψης.

«Η Θεσσαλονίκη στο περιθώριο»

Στη δήλωσή του, ο κ. Δανιηλίδης κάνει λόγο για επανάληψη του φαινομένου «η Θεσσαλονίκη στο περιθώριο», υποστηρίζοντας ότι η υποβάθμιση των αεροπορικών συγκοινωνιών εντάσσεται σε μια διαχρονική αντίληψη που πλήττει την πόλη. Υπογραμμίζει ότι η παρουσία εταιρειών χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair, είναι κρίσιμη και δεν πρέπει να διακυβευτεί.

Καταγγελίες για εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η προσωπική εμπειρία που περιγράφει ο δήμαρχος από πρόσφατο ταξίδι του. Όπως αναφέρει, επιστρέφοντας από την Αθήνα εν μέσω έντονης βροχόπτωσης, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν χωρίς επαρκή προστασία, ελλείψει φυσούνας, με αποτέλεσμα να φτάσουν «μούσκεμα» στο λεωφορείο μεταφοράς.

Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, όπως ο περιορισμένος αριθμός τουαλετών, που προκάλεσε μεγάλες ουρές, αλλά και προβλήματα στη νέα κτιριακή εγκατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην αίθουσα υποδοχής καταγράφηκαν διαρροές νερού από την οροφή, με το προσωπικό καθαριότητας να προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με πρόχειρα μέσα.

Ερωτήματα για τη διαχείριση και τις επενδύσεις

Ο κ. Δανιηλίδης θέτει σειρά ερωτημάτων προς την πολιτεία και τη διαχειρίστρια εταιρεία, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν ένα αεροδρόμιο τέτοιας σημασίας να παρουσιάζει αυτές τις εικόνες. Παράλληλα, ασκεί κριτική για τους όρους ιδιωτικοποίησης και την απουσία ουσιαστικού ελέγχου ως προς την τήρηση διεθνών προδιαγραφών.

Αναφορά κάνει και στον πολυσυζητημένο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, σημειώνοντας ότι, παρά τις σημαντικές επενδύσεις, δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει υπερατλαντικές πτήσεις, την ώρα που άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της περιοχής ενισχύουν τη θέση τους.

«Ώρα για ουσιαστικές παρεμβάσεις»

Κλείνοντας, ο δήμαρχος επισημαίνει ότι η συγκυρία με τη Ryanair αποτελεί ευκαιρία για να τεθούν εκ νέου στο τραπέζι τα σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας του αεροδρομίου. Παράλληλα, ζητά ευρύτερο διάλογο με όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος και όχι μόνο με τον κεντρικό δήμο, υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν συνολικά την περιοχή.

Το μήνυμα του κ. Δανιηλίδη είναι σαφές: χωρίς άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστικό σχεδιασμό, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» κινδυνεύει να χάσει περαιτέρω τη δυναμική του, με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία και την εικόνα της Θεσσαλονίκης.